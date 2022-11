Novaro se renueva en la música

Posteado en: Entretenimiento

Sin duda la versatilidad es algo que ha caracterizado a Novaro desde los inicios de su carrera musical y es algo de lo que siempre se ha sentido orgulloso. Novaro, conocido por su inmensurable talento y carisma, se reinventa ante los cambios de la industria musical.

“Todo cambia mucho. Ahora las canciones son populares durante dos o tres semanas y después la audiencia espera nuevas canciones. La gente se acostumbra y creo que se

cansan de la música bastante rápido. Así que realmente no sé qué le depara el futuro a esta industria. Cuando estoy en el estudio, soy uno de esos artistas que hace lo que quiere y no tengo una fórmula. Así es como creo que he dejado mi huella, hago lo que siento en el momento”, mencionó el artista.

Novaro se considera una persona que puede adaptarse a su manera: “Trato de desarrollarme, transformarme, educarme, nunca me doy por vencido; siempre estoy buscando algo diferente, quiero reinventarme, fantasear con cosas nuevas, seguir descubriéndome a mí mismo; soy una persona en continuo crecimiento, lo que significa que todavía tengo un largo camino por delante”.

Definido por siempre intentar cambiar y adaptarse a la realidad existente, para no vivir en el pasado, también buscar mantenerse consecuente con su esencia personal:

“Aún me falta mucho camino por recorrer y espero que el tiempo no me detenga, creo que el éxito de una persona no está relacionado con ser reconocido por todos a su alrededor, o con llenar el estadio, para mí significa ser fiel a uno mismo como persona”, comenta Novaro

A su vez considera que los artistas deber ser muy consciente de que para avanzar hay que salir de la zona de confort: “Si crees en ti mismo, si dejas que las cosas sigan su curso, si no tienes prejuicios para lanzarte a lo desconocido, si no te mueves y te arriesgas, no avanzas. Significa que te das más oportunidades de ser humano, de descubrirte a ti mismo y por ende crecer como artista”, concluyó Novaro.

