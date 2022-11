El plan de Gerard Piqué tras retirarse del Barcelona: revelan detalles sobre su futuro deportivo

Posteado en: Actualidad, Deportes

A sus 35 años Gerard Piqué puso fin a su carrera de forma sorpresiva. Este sábado, el histórico defensor se retiró del FC Barcelona con una victoria ante el Almería cargada de emoción dentro de un Camp Nou repleto, así lo reseñó INFOBAE.

“Me he sacado un peso de encima”, confesó el propio protagonista a DAZN y agregó: “Estos últimos meses no han sido nada fáciles y lo que me quedo es con la felicidad de haberlo dado todo desde el primer día que llegué aquí”.

Sin embargo, todavía había una pregunta sin responder y finalmente fue su abuelo el que tomó la palabra para hablar de ello: ¿cuáles son sus planes para su futuro inmediato?

“Su visión es y será el Andorra porque le hace mucha ilusión. Su máxima ilusión es meter al Andorra en primera”, afirmó Amador Berabéu en diálogo con Cadena Ser.

El central catalán hizo un gran trabajo en el club desde que tomó las riendas en el 2018, cuando el equipo todavía militaba en la Primera Catalana (Liga regional). Al año siguiente de su llegada, la entidad ya había ascendido a Tercera División, mientras que en 2020 pasaron a segunda División B tras comprar la plaza libre que había dejado el Reus por problemas financieros.

Finalmente, en junio del 2022 los dirigidos por Eder Sarabia, a quien conocía Pique por ser el ayudante de campo de Quique Setién durante su paso por el Barcelona, subieron por primera vez en su historia en la Segunda División.

Ahora, sobre el final de la primera mitad de la temporada, el Andorra FC se encuentra décimo con 21 puntos y por delante de equipos que supieron estar en la Primer División como el Málaga, el Leganés y el Zaragoza, entre otros. El líder, con nueve unidades más, es el Alavés de Luis García Plaza.

Entre otras declaraciones, el abuelo del ya ex defensor del Barcelona aseguró que la decisión de su nieto no lo tomó por sorpresa: “Sabía que, un día u otro, iba terminar así. Es un tema de personalidad de cada uno. Ha renunciado todo por su felicidad y me parece muy bien”.

“Debido a su personalidad y forma de ser, no es hombre de banquillo y, después de tantos años, no está acostumbrado a estar allí y en condiciones de jugar porque, se diga lo que se diga, ha demostrado hasta el último minuto que puede jugar. Es un tema deportivo y hay que aceptarlo, me parece muy bien y correcto, pero hasta aquí”, añadió sobre el presente que estaba viviendo el defensor de 35 años.

Finalmente, Beranbéu afirmó que “Gerard Piqué no se iría nunca dolido del FC Barcelona. Él es del Barça como somos toda la familia, somos culés de toda la vida, el Barça es nuestra vida y nuestra historia. Él nunca se irá del Barcelona, una cosa son las personas y otra el club. Se va como un señor, como lo que realmente es. El que no lo conoce a fondo no tiene derecho a criticarlo”.