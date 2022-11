Yoaibimar “La Marginal” por fin confesó la VERDAD sobre cómo vive en Nueva York y quién la mantiene (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Yoaibimar “La Marginal” reveló a través de su cuenta en Instagram la verdad sobre cómo es vivir en Nueva York y cómo se sostiene para poder cubrir sus gastos y los de hijo de condición especial.

lapatilla.com

La joven migrante detalló, que vive en realidad dentro de un refugio bajo la protección de los estatutos de los Estados Unidos y que pide ayuda a sus amigos para poder cocinar y hacer sus labores diarias.

Confesó que no es una mantenida y que esa parte de su vida no la muestra para no generar más controversias.

“Aquí no puedes hacer lo que tú quieras. A mí me gusta cocinar y aquí no lo puedo hacer, salgo a la casa de un amigo (…) En estos momentos estoy buscando para mudarme, tengo una amiga que me cuida al niño mientras yo trabajo”, aseguro.

Esta confesión de Yoaibimar sale a la luz luego de que hace meses manifestara que generaba al menos 1300 dólares a la semana.

Aquí el video: