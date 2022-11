El mayor premio de lotería de la historia ya encontró un ganador en California

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un boleto ganador del premio mayor récord de la lotería Powerball, de 2.040 millones de dólares, se vendió en Altadena, California, dijeron el martes los funcionarios de la lotería, lo que convierte al afortunado poseedor del boleto en el ganador del mayor premio de la lotería de la historia.

Por CNN

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El boleto se vendió en un Centro de Servicio de Joe, dijo la Lotería de California en Twitter. Los resultados publicados en Powerball.com decían igualmente que había un ganador que había acertado los seis números en California, cuyas probabilidades eran de 1 en 292,2 millones, según la Asociación de Loterías Multiestatales.

Los números ganadores, que se anunciaron el martes por la mañana después de que se retrasara el sorteo del lunes por la noche, fueron 10-33-41-47-56 y el Powerball fue 10, según la asociación.

El bote era un récord de 1.900 millones de dólares, pero creció hasta los 2.040 millones en el momento del sorteo, dijo la asociación en un comunicado, “convirtiéndolo en el mayor premio de lotería del mundo”, tal y como pretendían sus organizadores cuando cambiaron las probabilidades en 2015.

El anuncio del martes se produjo después de que los funcionarios retrasaran el sorteo el lunes por la noche, cuando una lotería participante necesitó más tiempo para procesar sus datos de ventas y de juego, dijo la Asociación de Loterías Multiestatal en un comunicado, haciéndose eco de una declaración anterior de la Lotería de California, que dijo que una lotería necesitaba tiempo adicional para completar los protocolos de seguridad necesarios.

Tonight’s Powerball® drawing has been delayed due to a participating lottery needing extra time to complete the required security protocols. Powerball has strict security requirements that must be met by all 48 lotteries before a drawing can occur. (1/2) pic.twitter.com/jQZJQIPJXr

— California Lottery (@calottery) November 8, 2022