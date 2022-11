Cuándo se estrena la nueva comedia romántica protagonizada por Lindsay Lohan

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de estar más de una década alejada de los films que le dieron fama y de aquellos con grandes presupuestos, Linday Lohan regresa con una nueva comedia romántica titulada Navidad de Golpe (Falling for Christmas). La película podrá ser vista a través de Netflix a partir del 10 de noviembre. En la ficcción la actriz se meterá en piel de Sierra Belmont, la heredera de un hotel, quien recién se comprometió y es una joven mimada y malcriada. Tras sufrir un accidente mientras esquiaba, queda inconsiente. Al despertar se da cuenta que padece de una amnesia total, la cual le impide recordar quién es o a qué se dedica. Por esta razón tendrá que quedar bajo los cuidados de Jake (Chord Overstreet), el propietario de una cabaña obrera y de su pequeña hija. Luego de su falta de memoria, la millonaria recibirá un mensaje sobre el valor de la bondad y el amor.

Por Infobae

Lohan tiene una gran reputación en el mundo de las llamadas Chick–flicks. Con su papel protagónico en el éxito de 2006 Just My Luck (junto a Chris Pine), la actriz demostró ser una de las favoritas del público en este género. Algunas de sus producciones incluso son consideradas films de culto, trabajos que la encumbraron además como una de las actrices más rentables de esa época. En marzo de este año se reveló que luego de hacer esta esta anticipada película a finales de 2021, Lindsay y la plataforma de entretenimiento firmaron un acuerdo. En él ambas partes se comprometían a realizar dos largometrajes más, uno de ellos será Iris Wish.

El elenco de Navidad de Golpe está conformado por George Young (Malignant), Jack Wagner (que participó en The Bold and the Beautiful), Sean Dillingham (Yellowstone) y Olivia Perez (In The Heights). El rodaje de esta película se llevó a cabo a fines del año pasado en Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Con la nueva ficción, la pelirroja busca recuperar aquellos años de gloria en los que brilló con su actuación en Herbie, a toda marcha o Chicas pesadas. A su vez, también está preparando otra película romántica de la que aún no se tienen más detalles, pero será lanzada por medio de Netflix.

La actriz estuvo ausente durante muchos años, mientras pasaba largas temporadas entre Dubái y Mikonos, donde se dedicó a la administración de bares y restaurantes en la playa. Aunque sus deseos por volver a Hollywood fueron más fuertes y el año pasado anunció el por ello decidió volver de la mano del gigante del streaming. Durante los últimos diez años, los largometrajes en los que se involucraba Lindsay eran trabajos de bajo presupuesto e incluso en algunas películas, la joven de 36 años tenía breves participaciones. Su última aparición en la pantalla grande fue en el thriller supernatural, Among the Shadows, en 2019, una producción con pésimas críticas, que la hundió de nuevo. Ahí compartió cartel con Charlotte Beckett, Gianni Capaldi, Dominik Madani, Reynald Bialès, Barry Jay Minoff y Kristoffel Verdonck.

¿A qué hora se estrena Navidad de Golpe en América Latina?

El nuevo largometraje de Lohan se puede ver desde este jueves 10 de noviembre a través de Netflix en toda América Latina. Conoce la hora, según tu país:

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 2.00 a. m

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 3.00 a. m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 4.00 a. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5.00 a. m.

España: 9.00 a. m.

Lohan supo saltar a la fama como una niña Disney y conforme fue creciendo fue pasando a protagoniozar papeles más acorde a sus edad. Sin embargo al llegar la adolescencia, tuvo muchos conflictos y problemas con adicciones que la alejaron de Hollywood. Pero Neflix le dio una nueva oportunidad y ahora regresa con el film Navidad de golpe, con un guion a cargo de Michael Damian.

En una entrevista con Netflix la actriz se refirió a este estreno: “Es una comedia romántica tan refrescante y conmovedora, y extraño hacer ese tipo de películas”, dijo y agregó: “Todas las escenas de acrobacias fueron muy divertidas para mí porque no pude hacer mucho en muchas de mis películas. Cuando salgo volando de la colina, intento esquiar bien y no lo logro”.