Twitter Blue ya tiene fecha de relanzamiento, tras el caos que generó el primer intento

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mucha polémica existe alrededor de Twitter tras ser comprado por el empresario Elon Musk, quien ha venido a cimbrar y a cambiar por completo esta red social.

Por: El Diario NY

Una de los cambios más polémicos de Twitter instaurado recientemente por Musk es el servicio Twitter Blue, el cual consiste en pagar una suscripción mensual, completamente opcional, que ofrece acceso exclusivo a funciones premium y que te permiten personalizar tu experiencia en la plataforma.

Twitter Blue está disponible primeramente en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, a través de la app en Twitter para iOS y Android, o en twitter.com.

Luego de varias pruebas finalmente se ha decidido que el próximo 29 de noviembre será su lanzamiento oficial.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022