Cadena perpetua para el hombre que atropelló a decenas de personas en un desfile navideño en Wisconsin

Un juez condenó el miércoles a cadena perpetua sin posibilidad de liberación a un hombre que mató a seis personas e hirió a muchas otras cuando conducía su SUV en un desfile de Navidad en los suburbios de Milwaukee, rechazando los argumentos de él y su familia de que la enfermedad mental lo llevó a hacer eso.

Por Infobae

La jueza de circuito del condado de Waukesha, Jennifer Dorow, sentenció a Darrell Brooks Jr., de 40 años, por 76 cargos, incluidos seis cargos de homicidio intencional en primer grado y 61 cargos de imprudencia temeraria.

Cada cargo de homicidio conllevaba una cadena perpetua obligatoria, y la única incertidumbre el miércoles era si Dorow permitiría que Brooks cumpliera alguna parte de esas sentencias con supervisión extendida en la comunidad, la versión actual de libertad condicional del estado. Ella no. Wisconsin no tiene la pena de muerte.

La galería aplaudió cuando Dorow anunció las cadenas perpetuas. Momentos después, ella lo condenó a 762 años de prisión por los cargos de peligro.

“Francamente, Sr. Brooks, nadie está a salvo de usted”, dijo Dorow. “Esta comunidad solo puede estar segura si estás tras las rejas por el resto de tu vida. … Dejaste un camino de destrucción, caos, muerte, lesiones y pánico mientras conducías siete o más cuadras a través del desfile de Navidad”.

Dorow hizo que los alguaciles trasladaran a Brooks a otra sala del tribunal donde pudiera participar a través de un video después de que él se volviera disruptivo durante sus comentarios previos a la sentencia. Permaneció inmóvil con su uniforme de presidiario y esposas mientras el juez anunciaba las sentencias.

Las víctimas de Brooks exigieron durante una audiencia el martes que Dorow le diera la sentencia más dura posible. Chris Owens, cuya madre estaba entre los asesinados, le dijo a Brooks: “Todo lo que pido es que te pudras y te pudras lentamente”.

Brooks condujo su Ford Escape rojo durante el desfile en el centro de Waukesha el 21 de noviembre de 2021, después de pelearse con su ex novia. Seis personas murieron, incluido Jackson Sparks, de 8 años, que marchaba con su equipo de béisbol, y tres miembros de un grupo conocido como Dancing Grannies . Decenas de personas resultaron heridas.

El miércoles, antes de que el juez dictara su sentencia, Brooks le dijo a la corte que padecía una enfermedad mental desde que era joven y que no planeaba conducir en la ruta del desfile. También ofreció su primera disculpa a las decenas de personas que resultaron heridas o perdieron a sus seres queridos durante el incidente.

Brooks, quien se representó a sí mismo en el juicio, le dijo a Dorow en comentarios que divagaron durante dos horas que creció sin padre, pobre y hambriento en edificios de apartamentos infestados de ratas e insectos. Brooks dijo que ha lidiado con problemas de salud mental desde que tiene memoria y que fue abusado físicamente, aunque no dijo por quién específicamente. A veces tomaba medicamentos y pasaba períodos breves en centros de salud mental y la vida era mejor en ese entonces, dijo.

“La gente, como dije, va a creer lo que quiera, y eso está bien. Hay que decir esto: lo que sucedió el 21 de noviembre de 2021 no fue, no, no un ataque. No fue planeado, tramado”, dijo Brooks, y agregó más tarde: “Este no fue un acto intencional. No importa cuántas veces lo digas una y otra vez, no fue así”.

Brooks también ofreció su primera disculpa a las víctimas y sus familias.