Elon Musk se abrió y dio detalles sobre la muerte de su primogénito Nevada Alexander

Elon Musk confirmó su negativa a permitir que el locutor y teórico de la conspiración Alex Jones vuelva a Twitter. Explicó que como un papá que perdió a su bebé no tiene “misericordia” con “cualquiera que use la muerte de niños para obtener ganancias”.

Por Quien

Pero cuando se le presionó para que justificara su decisión, Elon señaló que es por la negación de Alex del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, en el que 20 niños y seis adultos del personal fueron asesinados a tiros a sangre fría.

“Mi primogénito murió en mis brazos. Sentí el último latido de su corazón”, replicó Musk, refiriéndose al fallecimiento de su hijo Nevada Alexander en 2002 con sólo 10 semanas de edad. “No tengo piedad de nadie que utilice la muerte de niños para obtener ganancias, política o fama”, explicó Elon.

Nevada Alexander que nació en 2002 lamentablemente falleció a las 10 semanas de edad debido al síndrome de muerte súbita del lactante.

My firstborn child died in my arms. I felt his last heartbeat.

I have no mercy for anyone who would use the deaths of children for gain, politics or fame.

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022