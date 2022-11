Con influencia de ritmos mundiales: Mark Dayle lanzó su EP “Malos hábitos”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Él se define como un artista integral, pues compone y produce sus propias canciones, creando así su propio sonido inspirado en las influencias que ha tenido a lo largo de su carrera.

De ese amor por la música, Mark Dayle plasma su esencia en el EP: “Malos hábitos”, disco compuesto por los temas “María, María”, “Infiel”, “Volver” y “Me acostumbré”. “Estas cuatro canciones hablan justamente de esos malos hábitos en el amor que muchos tenemos o hemos tenido en algún momento de nuestra vida, son una reflexión de los errores que me dan miedo cometer en las relaciones amorosas, pero también invitan a todo el que escuche estos temas a plantearse si ellos están o han estado en alguna de esas situaciones tóxicas. En este EP van a encontrar música mucho más profunda que lo que están acostumbrados a escuchar”, comenta Mark.

Actualmente, Dayle se encuentra promocionando el sencillo “María, María” y del que explica que “es un tema que habla de esas veces en las que te enganchas con alguien y solo te presta atención para llenar su propio ego, que deja de interesarse en ti cuando ve tu intención de tener algo más, teniéndote ahí esperando eternamente, algo así como ‘ni contigo, ni sin ti’”, expresa el cantautor.

Las expectativas con “Malos hábitos” son tan reales como su propuesta musical: “Principalmente, la idea es dejar claro a quienes lo escuchen que Mark Dayle tiene un sonido propio, quiero demostrar que mi objetivo con esto es crear obras de arte únicas, que cuenten una historia más allá de ser música comercial”, agrega.

Recientemente, el cantautor español firmó contrato con la Swag Records, lo que representa un paso importante en su carrera. “El apoyo de un sello siempre es de agradecer, a pesar de que no es el primer contrato discográfico por el que paso. Para mí es un escalón más en mi carrera, que me permite tener la oportunidad de ver cómo funciona la industria en Miami; el centro del género urbano, y poder crear estas piezas musicales y visuales que son de lo mejor que he hecho en mi carrera”, dice.

Aunque Mark está de lleno promocionando “Malos Hábitos” pues “son temas a los que he metido mucho cariño y trabajo”; adelanta que tiene “mucha música preparada para salir en los próximos meses. Además, ya he empezado a plantearme la idea de escribir mi primer álbum, porque es algo que me ambiciona; aunque eso tomará su tiempo, ya que soy muy perfeccionista, y quiero hacer al detalle como yo tengo en mente”.

Para conocer más de Mark y de todos sus proyectos, no duden en seguirlo a través de sus redes sociales como @markdayle.