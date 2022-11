La vía unitaria, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Economía

Desde que Juan Guaidó se juramentó como presidente (e) de Venezuela por mandato constitucional, el 23 de enero de 2019, ha sido indiscutiblemente el gran promotor y abanderado de la unidad entre todos los actores de la verdadera oposición venezolana. Decir lo contrario es ser mezquino. Estoy convencido que si hacemos un análisis de contenido de sus declaraciones, discursos y lo que ha publicado en sus cuentas de redes sociales. etc., desde esa fecha hasta el presente las palabras unidad, unitaria y unidos, que se refieren a lo mismo, aparecen casi siempre. La razón es muy clara: la vía unitaria es la única que da la mayor fortaleza para encarar al régimen y la que nos puede conducir a una inobjetable victoria en la elección presidencial de 2024 o antes si es que así lo decide la dictadura. Pero además, es lo que exigen los ciudadanos del país a las organizaciones políticas a diario. Y eso no es cualquier cosa, porque los dirigentes políticos y con mayor énfasis los parlamentarios, son los representantes de los venezolanos, por lo que tienen el deber de escucharlos y respetar sus decisiones. En otras palabras, ignorar sus planteamientos no es una opción.

Alcanzar la unidad no es tarea fácil, eso lo sé muy bien, porque cada organización política y sus dirigentes tienen un perfil ideológico propio, aunque todos sean democráticos por igual. También hay diferencias entre ellos en la forma de resolver los graves problemas del país y sería infantil negar que en varios están presentes los intereses de corte personalista. Anteponer todo lo anterior a los intereses de los ciudadanos es un grave error, por lo que es la hora de dejar todo eso de lado y dar un paso al frente en pro de la unidad.

…………………………………………..

¿Es posible la unidad de la oposición venezolana? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Yo respondería que sí, porque en esta ocasión hay dos factores que eliminan obstáculos en la vía unitaria. En primer término, la elección primaria del 2023, en la que todos los que deseen participar pueden hacerlo si siguen las claras reglas para ese fin que determina la recién constituida por la Plataforma Unitaria, Comisión Nacional de la Primaria (Conapri, así la llamaremos en lo que resta de este artículo), que ya se encuentra en plenas funciones y que ha comenzado a reunirse con los que tienen aspiraciones, eso a pesar de que aún no ha puesto la fecha para la inscripción que les otorgue el título de candidato. En esas reuniones que epenas comienzan no solo pueden participar dirigentes de partidos políticos, sino tanbién de la sociedad civil. La Conapri, por lo demás, se encuentra en un proceso de consulta que va mucho más allá, porque está enfocada de igual manera en la constitución de las juntas electorales en todo el territorio nacional, a lo relativo a los centros y mesas electorales, así como en el voto de los venezolanos en el exterior. Y hay otros aspectos en que debe dar mayor claridad, como anunció el presidente de la Conapri, Jesús María Casal.

El segundo factor es la propuesta de un acuerdo de gobernabilidad y plan de gobierno que ha hecho público Juan Guaidó y los parlamentarios de la legítima Asamblea Nacional que lo acompañan. Como ya he explicado, esto no se trata de una repartición de cargos en el nuevo gobierno, se trata de dictar las pautas de acción y políticas públicas que permitan resolver los graves y urgentes problemas de los venezolanos en el menor tiempo posible, lo cual no serán tareas exclusivas de los partidos políticos, pues en ello jugarán un papel fundamental las organizaciones de la sociedad civil.

…………………………………………..

En el marco de todo lo anterior hay hechos que me permiten ser más optimista en cuanto a la unidad. Aunque aún no puedo hablar de una unidad total, sí hay señales que apuntan que se viene construyendo un gran movimiento que crecerá con el transcurrir de las semanas y meses, representado en un liderazgo social y en un liderazgo político no alineado actualmente con ninguna organización, que es parte de un esfuerzo unitario para la convocatoria de la elección primaria y lograr salir de la crisis, como se presentaron ante el país este martes 22 de noviembre.

En el primer caso hay que destacar el acto promovido por la Confederación de Profesionales de Venezuela (Confepuv), denominado Liderazgo Social por la Unidad, realizado el pasado viernes 18 de noviembre en la sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela, evento que contó con la participación de Juan Guaidó en calidad de invitado especial.

El mandatario (e) de Venezuela destacó la masiva presencia de líderes de todo el país y de profesionales y técnicos, quienes están llamados a aportar mucho para la reconstrucción de la nación. La ecuación de Guaidó es unificar y la elección primaria, sumado al acuerdo de gobernabilidad y el plan de gobierno. “La unidad es el candidato y es el elemento que ha derrotado y derrotará a la dictadura”, dijo y aseguró que “si (Nicolás) Maduro adelanta la elección presidencial vamos a estar preparados para vencerlo”. Precisó además que no es una concesión, ‘porque es una elección que nos deben”.

Allí también tuve la ocasión de dirigirme a los asistentes del movimiento Liderazgo Social por la Unidad, a quienes les resalté la importancia que tienen para que los mensajes lleguen al sector independiente del país, con el objeto de generar músculo para las elecciones que se avecinan.

El otro acto de notable significación fue el del grupo llamado Venezuela Democrática Unida, que integra a social demócratas, exchavistas y exmilitantes. En ese grupo encontramos entre otros a Rodrigo Cabezas, Juan Francisco García, Luis Beltrán Franco y Jackson Páez.

Cabezas, quien ofreció su total apoyo y respaldo a la Conapri, señaló que “el primer objetivo es acompañar y ayudar para que Venezuela restaure su democracia y libertad”, mientras que Beltrán acotó que “Venezuela Democrática Unida es para mandar un mensaje de aliento al país. No hay que pertenecer a un partido político para comprometerse por Venezuela. Este espacio nace para agrupar las fuerzas políticas democráticas del país e impulsar un cambio hacia la libertad”. Por otro lado, García expresó que “acá hay una expresión de un gran número de dirigentes políticos y sociales distribuidos en todo el país. Venezuela tiene hoy hombres y mujeres comprometidos con el renacer de una Venezuela en libertad y en democracia”, mientras que Pérez reforzó lo manifestado por sus compañeros al decir que “es un movimiento que nace con el objeto de contribuir a la lucha por la libertad y por el rescate de la democracia de Venezuela”.

Como podemos observar los pronunciamientos y llamados a la unidad, así como los movimientos que surgen para consolidarla, salen a la luz cada día con más frecuencia y esto continuará. ¡No lo duden! Y es que no puede ser de otra manera, porque vamos por el camino correcto y el que exige el país, que no es otro que la vía unitaria.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.