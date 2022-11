VIDEO: Piloto en Los Ángeles sacó medio cuerpo por la ventanilla de su cabina para hacer algo insólito

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un video muestra el momento en que un piloto de Southwest Airlines sale por la ventana de la cabina para tomar el celular de un pasajero que olvidó el aparato en el área de abordaje de Long Beach Airport en Los Ángeles, California.

Por El Diario NY

El reporte de CNN, que hace referencia al video compartido en la cuenta oficial de la aerolínea el 13 de noviembre, indica que el viajero prácticamente había abordado cuando personal alertó al piloto.

Un pasajero que tomaba otro vuelo divisó el celular y notificó al personal. Para ese momento, ya el proceso de abordaje se había completado y el avión había sido empujado hacia atrás.

Sin embargo, personal en el terreno se organizó con los de cabina para devolverle el teléfono al cliente.

En las imágenes divulgadas por la compañía con base en Dallas, Texas, se aprecia el momento en que el piloto se asoma por la ventanilla y se inclina para recoger el aparato.

When our Employees at @LGBairport noticed a Customer's phone left behind in a gate area after a flight that was already boarded and pushed back from the gate, they didn't hesitate. #WorldKindnessDay pic.twitter.com/cf3gJy8Nmy

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) November 13, 2022