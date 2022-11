La Nasa predijo dónde caería un pequeño asteroide en la Tierra con horas de anticipación

Un pequeño asteroide ardió sobre el cielo de Ontario, Canadá, hace una semana. No se produjeron daños conocidos, como suele ser el caso con objetos tan pequeños, pero el evento fue un campo de pruebas perfecto para el sistema de evaluación de riesgos de impacto Scout de la NASA.

Por El Diario NY

El asteroide 2022 WJ1 fue descubierto en la noche del 18 de noviembre y se quemó en la atmósfera solo unas horas después.

La detección y el seguimiento son aspectos cruciales de la defensa planetaria, y los esfuerzos se centran en los asteroides peligrosos. Sin embargo, siempre es bueno probar los sistemas en un escenario de la vida real.

Sin representar una amenaza, 2022 WJ1 tenía solo un metro de ancho (tres pies). Se observó solo 3.5 horas antes del impacto, pero la NASA pudo rastrearlo y predecir dónde se iba a quemar.

“La comunidad de defensa planetaria realmente demostró su habilidad y preparación con su respuesta a este breve evento de advertencia”, dijo Kelly Fast, gerente del programa de Observaciones de Objetos Cercanos a la Tierra para la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (PDCO) en la sede de la NASA en Washington en un comunicado.

Bright fireball over Southern Ontario last night at 3:26 am caused by impact of asteroid 2022WJ1. This sub-meter-sized asteroid (one of the smallest NEAs ever detected) produced a spectacular fireball, though it was cloudy in many locations. Video from Western's meteor network: pic.twitter.com/e5LkY7qWw4

— Peter Brown (@pgbrown) November 19, 2022