Experiencia desagradable: Rapera fue expulsada de un avión en EEUU por su blusa “demasiado corta”

Los incidentes entre los pasajeros y las aerolíneas son cada vez más visibles. Las redes sociales han servido de altavoz para que los clientes evidencien sus malas experiencias en vuelos y aeropuertos. Algo así sucedió también con Ray Lin Howard, una rapera y tiktoker.

Por La Nación

Conocida en redes como @fattrophywife, la artista compartió todos los detalles de la mala experiencia que vivió cuando la aerolínea ordenó que la bajaran del avión debido a la ropa que vestía.

“Esta noche fui escoltada por un policía para bajar del avión, ¿qué tal su noche?”, escribió la influencer en el clip que muestra cómo fue trasladada a una sala en el aeropuerto para ser interrogada.

“El asistente de vuelo de Alaska Airlines me acosó y llamó a la policía del aeropuerto por mi atuendo inapropiado”, añadió la afectada, que en el video mostró la interacción con los agentes y el vestuario de la discordia: una blusa corta con estampado animal print en color morado.

Cuando el agente le preguntó sobre lo que sucedió en el avión, la rapero respondió: “Fui acosada por mi atuendo. Me puse la camisa de nuevo”, explicó. Entonces el agente quiso saber si se había quitado la camisa: “Sí, yo (tenía este sostén deportivo) puesto. Me pidieron que me pusiera la camisa. Me puse la camisa y luego se me acercaron de nuevo”, respondió.

