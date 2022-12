Imágenes sensibles: Atacó más de 100 veces a su vecina anciana en Nueva York

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tammel Esco fue sentenciado a 17 años y medio de cárcel tras declararse culpable de golpear más de 100 veces a su vecina, una mujer asiática de 67 años, en la entrada de su edificio en Yonkers (NY).

Por El Diario NY

Una cámara de seguridad captó el violento ataque sucedido en marzo de 2022; se recomienda prudencia al verlo. La pequeña mujer, de origen filipino, estaba ingresando a su edificio cuando Esco la golpeó más de 100 veces. También la pisoteó con sus botas de trabajo, le lanzó epítetos racistas y la escupió.

La víctima sufrió múltiples fracturas faciales y sangrado en el cerebro. Pero también hubo daño emocional: se mudó del edificio, temiendo por su seguridad.

“En 27 años de vigilancia, éste fue uno de los crímenes más violentos y atroces que he presenciado. Por eso es tan atroz. No hubo relación. No hubo discusión. No hubo conexión. Se trata de alguien que regresa a casa y es atacado en el vestíbulo de su edificio”, dijo el comisionado de policía de Yonkers, Christopher Sapienza.

La fiscal de distrito del condado Westchester y el comisionado de policía de Yonkers anunciaron que Esco cumplirá 17 años y medio en una prisión estatal por agresión en primer grado como delito de odio. También estará sujeto a cinco años de supervisión posterior a la liberación.

TRIGGER WARNING: Violence

JUST IN: Tammel Esco, the suspect behind the assault of a first-degree hate crime against the 67-year-old Filipina woman has been sentenced to 17 years in state prison today, December 1st. [1/5] @dzmc_ycg

?: Yonkers Police Department pic.twitter.com/fBa52x5O0Y

— Lyene Marie Darang (@lyenemarie_ycg) December 1, 2022