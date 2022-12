Jim Carrey le dice adiós a Twitter con un misterioso mensaje

El actor y comediante Jim Carrey, quien en el mes de abril dio a conocer que tomaría un receso de las producciones y rodajes cinematográficos, informó que cerrará su perfil de Twitter, no se sabe si será permanentemente o de forma momentánea.

Por El Diario NY

Carrey, de 60 años, compartió un post en su perfil de la red social para hacer pública su intención de alejarse de esta plataforma. El protagonista de ‘La Máscara’ se despidió de sus seguidores con una caricatura y un mensaje.

“Me voy de Twitter, pero primero aquí está una caricatura que hice con mi amigo Jimmy Hayward”, escribió en lo que parece su última publicación. En el post explica un poco del contenido gráfico.

“Está basada en mi pintura de un viejo y loco guardián del faro, de pie y desnudo en una tormenta, convocando a los ángeles y haciendo brillar su lámpara para guiarnos a través de una noche traicionera”.

I’m leaving Twitter, but 1st here’s a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It’s based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much! ;^j pic.twitter.com/Cqmp74A87r

— Jim Carrey (@JimCarrey) November 29, 2022