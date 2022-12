Venezolana produce “el mejor podcast de fútbol del mundo”: tiene audiencias de 3.5 millones de personas

Los momentos más memorables en la historia de los mundiales de fútbol, que tiene una audiencia global de 3.5 millones de personas, fueron reunidos en un podcast con 12 ediciones tituladas “The Best Soccer Podcast in the World”, así lo reseñó el CHICAGO TRIBUNE.

La serie es presentada por Nando Vila de Exile, escrita por Zack Lee Rigg y producida por la venezolana Ana Isabel Octavio, quienes entusiasmaron a los fanáticos del fútbol con un análisis cautivador de los momentos más memorables y los jugadores legendarios de la Copa Mundial de la FIFA en toda su historia.

La Copa del Mundo, donde nacen los héroes, se susurran las leyendas y se forjan las coronas, es un evento donde surge la realeza del fútbol.

Esta serie de podcasts destaca a los grandes jugadores que han cambiado para siempre el torneo deportivo más querido de la historia mientras los espectadores de todo el mundo disfrutan la fiesta del mundial de Qatar 2022 con equipos latinos que aspiran al título.

Otro triunfo para #Venezuela La venezolana, Ana Isabel Octavio produce el mejor podcast de soccer de la historia!! Escuchado por más del 3.5 mil millones de personas. Así lo reseña el chicagotribune. https://t.co/6F41IhwBqv — Alexandra Belandia R (@abelandia) December 3, 2022

“El fútbol es el deporte más popular del mundo, y cada cuatro años, la Copa Mundial de la FIFA asume el lugar que le corresponde como el evento futbolístico más esperado a nivel mundial y que une a los fanáticos de todo el mundo en una celebración de lo que ha llegado a conocerse como ‘el juego hermoso’ y que no se parece a ninguna otra”, dijo, Nando Vila, jefe de estudio de Exile Vila.

Es por eso- agregó- “que estamos sumamente emocionados con ‘The Best Soccer Podcast in the World’ en un momento en que el mundo dirige su atención con rapidez y fervor a todo lo relacionado con la Copa Mundial, y hacer nuestra parte para satisfacer la demanda insaciable de los fanáticos por contenido atractivo y de alta calidad relacionado con el fútbol”.

Ana Isabel Octavio también se desempeña como productora de la serie, junto con las productoras ejecutivas Rose Reid de Exile y Gisselle Bances y Arlene Santana de My Cultura de iHeartMedia.

Más detalles en Chicafo Tribune