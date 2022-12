Impactantes imágenes: Coyote ataca salvajemente a una niña a plena luz del día en Los Ángeles

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una cámara de seguridad capturó el aterrador momento en que un coyote ataca a una niña de 2 años a plena luz del día en el vecindario Woodland Hills de Los Ángeles.

Por El Diario NY

El video muestra a la niña siendo atacada y arrastrada por el coyote, todo en cuestión de segundos. Los padres de la niña, Shira y Ariel Eliyahuo, dijeron a KSNT que acababan de llegar a casa del preescolar, estacionaron el auto y sacaron a su hija de su asiento.

Mientras los padres recogían sus juguetes dentro del auto, se puede ver a un coyote corriendo hacia la niña y mordiéndola en las piernas, arrastrándola boca abajo hacia la acera. Mientras la niña gritaba pidiendo ayuda, su papá, Ariel, corrió a rescatarla mientras gritaba fuerte para asustar al coyote.

“Por un segundo, él simplemente giró dentro del auto y solo la escuchó gritar y no vio al coyote, pensó que se había caído”, explicó la madre de la niña, Shira. “Así que corrió y vio al coyote”, recogió el medio.

COYOTE ATTACK: A frightening wildlife encounter in Woodland Hills! A coyote attacked a little girl and her dad came to her rescue seconds after it happened. pic.twitter.com/nt8GLXM4pu

— Irene Cruz (@ABC7Irene) December 3, 2022