¿Los amigos por correspondencia más antiguos del mundo? Siguen en contacto desde 1938 y cumplen 100 años

Una estadounidense y un británico intercambiaron cartas incluso durante la Segunda Guerra Mundial, pero debido a la edad y problemas de salud han pasado de las misivas a las videollamadas y el correo electrónico.

Por rt.com

Unos amigos por correspondencia, que llevan manteniendo contacto casi toda su vida, han cumplido 100 años, informa People, citando a la agencia de noticias británica South West News Service.

Celesta Byrne, de EE.UU., y Geoff Banks, del Reino Unido, empezaron a comunicarse en 1938, cuando eran adolescentes en el marco de un programa educativo para poner en contacto a estudiantes estadounidenses y británicos, y siguen manteniendo correspondencia. Geoff incluso le escribía en la Segunda Guerra Mundial, mientras servía como mecánico en el portaviones británico HMS Illustrious en el Pacífico.

