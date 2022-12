“Todavía no he aprendido a perder”, expresó Neymar tras llegar a Brasil

La alegría de marcar uno de sus goles más importantes con su selección se convirtió rápidamente en lágrimas, tras otra decepcionante eliminación de Brasil en una Copa del Mundo. La derrota en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 ante Croacia fue muy dura para Neymar, y podría significar el final de su carrera con la Canarinha.

Por Infobae

El delantero del PSG sigue sin ganar un título importante para su país y no está claro si lo volverá a intentar en lo que sería su cuarta participación mundialista en 2026, cuando tenga 34 años. “Sería demasiado precipitado venir aquí y decir que esto es todo, pero no puedo garantizar nada”, dijo la estrella internacional luego de la derrota ante el combinado europeo en la tanda de penales que postergó el sueño de la sexta estrella. “Tengo que tomarme un tiempo para pensarlo. No le estoy cerrando ninguna puerta a la selección, pero tampoco estoy diciendo en un ciento por ciento que quiero volver”, remarcó.

Antes del torneo en Medio Oriente, Neymar no había descartado que esta fuera su última participación en una Copa del Mundo. “Honestamente, no puedo decir qué puede pasar. Es difícil hablar de esto ahora”, dijo luego de la eliminación. Y agregó: “Ahora es tiempo de volver a casa y lamentarse”.

No ganar el título podría mantenerle motivado para volver, ya que por ahora sus únicos logros con la selección fueron el título de la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de oro olímpica de los Juegos de Río de Janeiro 2016. En teoría, Neymar tiene hasta marzo para tomar una decisión sobre su futuro puesto que en esa fecha está previsto que comiencen las Eliminatorias Sudamericanas para la edición de 2026.

Parecía que Neymar iba a llevar a Brasil a semifinales por primera vez desde 2014, cuando marcó en la prórroga para igualar a Pelé como máximo goleador histórico de la selección con 77 tantos. Pero Croacia anotó el 1-1 en los minutos finales y ganó la tanda de penales después de que Rodrygo y Marquinhos fallaran sus ejecuciones. Ney ni siquiera tuvo la oportunidad de ayudar en la definición porque Tité lo había reservado para patear el quinto penal, que nunca llegó. “Es difícil decir que hubiera marcado la diferencia (si hubiera tirado uno de los primeros penales). No podemos destacar a nadie. Ganamos juntos y perdemos juntos”, aseguró el delantero.

En este sentido, también le dedicó una sentida carta al estratega que dejó su cargo del representativo nacional luego de la dolorosa eliminación.

“Antes de conocernos en persona, jugamos uno contra el otro muchas veces y ¿puedo decírtelo? ¡Pensé que eras tan molesto! Porque armaste un equipo para marcarme, hiciste de todo para vencerme y hasta hablaste mal de mí. Pero el destino es divertido, ¿no? Te puso como entrenador y a mí como tu número 10. Te conocía como entrenador y ya sabía que eras muy bueno pero como persona eres ¡MUCHO MEJOR! Me conociste y sabes quien soy y eso es lo que me importa…. Vengo aquí abiertamente a agradecerte por todo, todas las enseñanzas que nos diste… y fueron tantas. Siempre serás uno de los mejores entrenadores que he tenido o tendré, siempre te apoyaré. Tuvimos momentos hermosos pero también tuvimos momentos que nos dolieron mucho y este último nos dolerá por mucho tiempo. Te merecías ser coronado con esta copa, todos lo merecíamos por todo lo que hicimos y por todo lo que entregamos para tratar de lograr nuestro mayor sueño. Pero Dios no lo quiso así, paciencia. ¡Dios nos dio TODO! Gracias profesor Tite, por todo el aprendizaje…y si hay una frase que nunca olvidaré es MENTALMENTE FUERTE y tendremos que ser MUCHO en ese momento! Un fuerte abrazo y GRACIAS”, fueron las palabras que le dedicó el ídolo popular.

Alcanzar las semifinales en Qatar hubiera sido una redención para Neymar tras lo sucedido en el torneo organizado por Brasil en 2014. En aquella ocasión no pudo jugar tras lesionarse la espalda en la victoria contra Colombia en cuartos de final, y el combinado local acabó perdiendo por 7-1 ante Alemania. Cuatro años después, la decepción se dio en Rusia, cuando el equipo cayó ante Bélgica en los cuartos de final.

Durante ese lapso, Ney también se perdió la Copa América 2019 que ganó Brasil en casa por una lesión en su tobillo derecho. De todos modos, la mayoría de los aficionados esperan que su máximo referente vuelva a las canchas lo antes posible. “Continúa inspirándonos”, expresó Pelé en un mensaje para el capitán de la Canarinha. “Seguiré levantando los puños por cada gol que marques, como hice en cada partido que te vi en el campo. Nuestro mayor deber como deportistas es inspirar. Inspirar a nuestros compañeros de hoy, a las próximas generaciones y, sobre todo, a todos los que aman nuestro deporte”, concluyó la leyenda que conquistó los mundiales de 1958, 1962 y1970.

En una de sus respuestas en las redes sociales, Neymar escribió: “Luchamos hasta el final y de eso tengo orgullo de mis compañeros porque no faltó empeño ni dedicación. El grupo merecía, Brasil merecía… Pero esa no era la voluntad de Dios. Valió por todo el sacrificio para sentir adentro el cariño de cada uno. Todavía no he aprendido a perder”. El exjugador del Barcelona fue el último integrante de la selección brasileña en dejar la concentración en territorio qatarí tras la disolución del grupo la noche del viernes. “Gracias a todos por el apoyo y cariño con la selección. Infelizmente no dio. Gracias por todo mi Dios. Me diste todo y no puedo reclamar nada, solo agradecer por cuidarme. Toda honra y toda gloria para ti, independiente de las circunstancias”, concluyó.