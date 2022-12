El momento en que el rey Carlos III pierde la paciencia con Camila (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una cámara indiscreta mostró el momento de frustración e impaciencia del Rey Carlos III, el que rápidamente se convirtió en un viral de las redes sociales

El monarca estaba esperando a su esposa, la reina consorte Camila, quien se retrasó durante una caminata improvisada en una actividad que estaban desarrollando en Gales.

Por Latfan

Camila y Carlos habían visitado Wrexham y saludaron al público que se reunió en el centro de la ciudad. La reina consorte se quedó con los fanáticos y los saludaba amablemente mientras Carlos la esperaba más adelante.

“¿Podemos intentar recuperarla de nuevo? Por favor. Tenemos que irnos. Estaba tratando de esperarla, pero ella continúa”, dijo Carlos, con evidente molestia.

The King and Queen Consort were in Wrexham to formally confer the cities status, and the King was overheard saying this… pic.twitter.com/YJa2uJLrym

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) December 9, 2022