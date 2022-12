“Hacen todo lo que me dijeron que no hiciera”, la respuesta del padre de Meghan Markle

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La serie documental de dos partes de Netflix, “Harry & Meghan”, ha sacado a la luz los secretos de los duques de Sussex, como los acontecimientos que llevaron a la ex actriz estadounidense a perder la relación con su padre, Thomas.

Por Infobae

Markle confesó que su esposo le advirtió cuando empezaron a salir que su vida cambiaría por completo en el momento en el que su relación se hiciera pública. Pero probablemente ella nunca imaginó que ello implicaría distanciarse drásticamente de su padre.

La tensión en su relación creció solo unos días después de su boda real con el príncipe Harry, cuando la duquesa se enteró de que su padre estaba en conversaciones para vender fotos él actuando para los papaparazzi.

La actriz se enteró antes de que la historia saliera a la luz en los periódicos, por lo que consideró hacer todo lo posible para evitar que los medios dañaran la imagen de Thomas. Pero antes de hacerlo lo llamó para preguntarle si era verdad lo que los tabloides decían.

En la serie documental de Netflix, Meghan reveló que, aunque su padre negó todo, ella, por instinto, no le creyó nada de lo que decía. Pero el drama siguió creciendo, pues Thomas dejó de contestarle el teléfono y en su lugar continuó haciendo drásticas declaraciones a los medios.

La ex actriz se enteró a través de la prensa que su papá había dicho que no asistiría a su boda, la cual estaba tan solo a unos días de llevarse a cabo en el castillo de Windsor. Además, a cuatro días de la gran fecha los medios comenzaron a publicar que Thomas había sufrido un ataque cardíaco.

Fue entonces cuando comenzó a mandarle múltiples mensajes y a llamarlo, pero ni ella ni Harry recibían alguna respuesta por parte de él. Cuando por fin les contestó, los duques de Sussex se dieron cuenta de que alguien más había respondido su móvil, pues el mensaje estaba escrito de una forma en la que el padre de ella no acostumbraba.

El padre de Megan nunca contestó los mensajes, y tampoco asistió a la boda de su hija con el príncipe Harry en mayo de 2018. Fue la mamá de la actriz quien la acompañó al evento, y fue el ahora el rey Carlos III quien la acompañó en su camino hasta al altar.

Al respecto, el príncipe reveló que se culpa a sí mismo por el giro “increíblemente triste” de los acontecimientos, pues afirmó que se siente responsable por el distanciamiento entre Meghan y su padre: “Lo que pasó fue increíblemente triste. Antes de eso, Meg tenía un padre, y ahora no lo tiene. Me sentí responsable, porque si Meg no estuviera conmigo, entonces su padre seguiría siendo su padre”.

Thomas Markle, de 78 años, se sorprendió cuando su hija afirmó en el tercer episodio de “Harry & Meghan” que enteró de que su padre no asistiría a su boda a través del sitio web TMZ.

El padre de Meghan ha negado la afirmación de su hija de que alguien más usó su teléfono para enviarle un mensaje de texto días antes de su boda con el príncipe Harry.

En el programa, la duquesa afirmó que llamó a su padre de forma reiterada y le envió varios mensajes, incluido uno que decía: “Me he estado comunicando contigo todo el fin de semana, pero no estás respondiendo a ninguna de nuestras llamadas ni respondiendo a ningún mensaje de texto… ¿Necesitas ayuda?… ¿En qué hospital estás?”.

Otro, enviado el 17 de mayo de 2018, decía: “Por favor, puedo pedirle que dejes de hablar con la prensa… No has devuelto ninguna de nuestras más de 20 llamadas lo que solo se suma al daño que has estado causando. No estamos enojados, pero realmente necesitamos hablar contigo. Amor M y H”.

La respuesta de texto de Thomas también se mostró en el documental mientras se reproducía una música dramática: “No he hecho nada para lastimarte, Meghan. No sé nada sobre las 20 llamadas telefónicas. Lo siento si mi ataque al corazón te generó inconveniente para ti”.

Una de las razones por las que la ex actriz cuestionó la autenticidad de los mensajes fue el uso de su nombre completo por parte de Thomas, en lugar del de ‘Meg’ más comúnmente utilizado por su familia, pero su padre insistió en que le escribió Meghan porque era un tema serio.

“Mi papá usaba muchos emojis y muchos puntos suspensivos y esto era todo lo contrario. Y me llamó Meghan. Yo estaba como, ‘Él nunca me ha llamado Meghan ningún día que he vivido en este planeta’. Meg, todos mis amigos me llaman Meg y mis padres me llaman Meg y yo estaba como, ‘Ese no es mi papá’. Entonces supimos que su teléfono había sido comprometido”, dice la duquesa en el programa.

El ex director de iluminación de Hollywood dijo que escribió “cada palabra” del emotivo mensaje mientras estaba internado en el hospital.

“Escribí cada palabra que envié desde ese teléfono que todavía está en mi poder. Que ella afirme que mi teléfono estaba comprometido simplemente no es cierto. Escribí ese texto mientras yacía en una cama de hospital después de haber tenido dos ataques al corazón y que me pusieran stents”, explicó Thomas Markle al periódico Daily Mail.

Markle, quien todavía se está recuperando de un derrame cerebral que casi lo mata en mayo, explicó: “He usado el nombre completo de Meghan antes, cuando las cosas van en serio. No es cierto decir que nunca he usado su nombre completo. Lo uso cuando hablo en serio, cuando hay problemas serios involucrados”.

“No estaba enojado. Estaba en el hospital. Ni una sola vez me preguntaron cómo estaba. Cuando recibí sus mensajes me molesté. Pensé que no merecía esos mensajes”, detalló.

También compartió mensajes de texto que mostraban que le dijo que los médicos le habían aconsejado que no hiciera el viaje al Reino Unido, pero se ofreció a ir de todos modos.

En un texto escrito el 16 de mayo de 2018, solo tres días antes de la boda, Markle escribió: “La cirugía salió bien. El ataque cardíaco provocó algunos daños. El médico no me permitirá volar, así que por supuesto que lo siento”. En otro texto varias horas después, agregó: “¿Quién te va a entregar ¿Si realmente me necesitas? Estaré allí. Lo siento por todo esto”.

El entonces príncipe Carlos terminó acompañando a la duquesa por la parte final del pasillo después de que ella entrara sola en la Capilla de San Jorge en Windsor.

“Ella todavía tiene un padre. Estoy aquí, sigo viviendo en la misma casa y sigo teniendo el mismo número. Sigo siendo su padre. Me encantaría ver a mis nietos. Creo que este es un asunto familiar que debe ser manejado por la familia Amo a mi hija y siempre lo haré”, añadió.

Thomas se disculpó públicamente varias veces por montar fotos para los paparazzi antes de la boda: “Cometí un terrible error por el que me disculpé muchas veces. Le creí al fotógrafo que me dijo que estas fotos me sacarían algo de presión de la prensa”.

“Harry y Meghan ahora están haciendo todo lo que me dijeron que no hiciera. Me dijeron que nunca hablara. Creo que lo que están haciendo ahora es mucho peor que cualquier cosa que haya hecho antes”, sentenció Thomas Markle.