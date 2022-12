Qué relación tuvo la expulsión de Camila Sodi del Centro de Educación Artística de Televisa y la muerte de una de sus compañeras

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La famosa reveló que dentro de la situación estuvo inmerso un fuerte factor de machismo.

Camila Sodi es una de las actrices más relevantes en la farándula mexicana actual, sin embargo, algo que pocos conocían es que la famosa fue expulsada en su juventud del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) tras la muerte de una de sus compañeras.

Fue durante una entrevista para el podcast Señoras Punk, que es conducido por Amandititita, Iliana Rodríguez y Tania Zarak, donde la protagonista de la versión más reciente de Rubí contó qué fue lo que sucedió cuando tenía 15 años y cómo terminó fuera del famoso instituto educativo.

“Me corrieron por una cosa rarísima. Una compañera del salón tuvo un accidente y se murió. Entonces hizo una asamblea el director del lugar y dijo: ‘ya el show debe continuar, les quería sólo contar’”, recordó Camila.

De acuerdo con la narración de la actriz, en ese momento a ella le causó ruido que todas las actividades continuaran con normalidad a pesar del sensible deceso de la alumna, por lo que no se quedó callada y dio su punto de vista.

“Yo levantó la mano y le digo: ‘oiga, yo creo que el show no debe continuar vamos a saber dónde está, a velarla, ¿qué onda?’, (él respondió) ‘sí, muy buena idea, todos se pueden ir a velarla, Camila a mi oficina’”, dijo.

Para ese punto, Sodi esperaba que las autoridades estudiantiles hubieran comprendido su punto e, incluso, llegó a pensar que la felicitarían por anteponerse a la situación con tacto. No obstante, el resultado completamente diferente.

“Llego a la oficina del cuate este y con una mano en la cintura, extiende la mano y me dice: ‘tu gafete, por favor’, y yo: ‘¿Cómo?’, y me dice: ‘tú ya no estudias aquí, le faltaste a la autoridad enfrente de toda la escuela y eso no lo puedo permitir’, y yo: ‘Pensé que me ibas a dar las gracias’”, recordó.

Camila apuntó que esa fue una actitud muy machista y patriarcal por parte del director de aquella época, pero más allá de todo, prefirió ver ese cierre como una nueva ventana de oportunidad.

“Si eras una chavita que tenía algo que decir estabas súper mega cancelada, silenciada. No existías, entonces le di mi gafete y dije ‘esto es una señal del universo, yo lo que tengo que hacer es ir a estudiar música”, expresó.

Sorpresivamente, después de ser expulsada, Camila Sodi habría recibido un llamado para una telenovela en la televisora de los Azcárraga.

“De repente me hablan de Televisa como: ‘Hola, vamos a hacer nuestra primera producción fuera de México, una telenovela en Miami’”, comentó.

De acuerdo con la versión de la actriz, decidió aceptar el trabajo por una cuestión más familiar y, tras varias negociaciones, aceptó el trato.

“Me dijeron: ‘sí, perfecto’, y acepté sólo para llevarme a mí mamá y a mi hermana fuera de México y resulta que ya luego mi mamá y mi hermana se fueron a vivir a Nueva York y me quedé sola en Miami haciendo una novela que ni siquiera quería hacer”, externó.

En otra antigua entrevista compartida por el medio The San Diego Union-tribune, la sobrina de Thalía rompió el silencio y habló sobre el tipo de representaciones que se espera del género femenino en la pantalla chica.

“Soy una mujer muy consciente de los estereotipos y de los arquetipos y de a lo que jugamos las mujeres muchas veces. Me habían tocado últimamente personajes muy sexualizados y hechos desde el punto de vista masculino’’, dijo en un encuentro con los medios.