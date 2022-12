¿Qué mirás bobo? Andá para allá bobo!”: Las frases que marcaron el Mundial de Qatar 2022

Un recorrido por las frases que marcaron el Mundial-2022 antes de la final del domingo entre Argentina y Francia:

“Es muy difícil lo que hicimos, porque fueron todas finales, con el gran desgaste de jugar cada partido como una final. Somos conscientes de que si no ganábamos se complicaba. Jugamos cinco finales, pudimos ganar las cinco y ojalá la que viene sea de esta manera” (Lionel Messi, delantero y capitán de Argentina, tras la clasificación a la final)

“Es difícil hacer entender a la gente que mañana sale el sol, ganes o pierdas” (Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, tras ganar 2-0 a México, intentando relativizar la importancia del fútbol)

“Hará falta que estemos preparados, ser bien conscientes de la oportunidad que tenemos de escribir la historia” (Aurélien Tchouaméni, centrocampista de la selección francesa, tras la clasificación a la final)

“¿Qué mirás bobo? Andá para allá bobo!” (Messi dirigiéndose al neerlandés Wout Weghorst tras la victoria tensa contra Países Bajos en cuartos de final)

“No garantizo al 100% que volveré, necesito analizar, pensar un poco más en lo que es bueno para mí y para la selección” (Neymar, delantero de Brasil, tras la eliminación de su equipo en cuartos de final por Croacia)

“Derrota dolorosa, sin embargo, estoy en paz conmigo mismo. Fin del ciclo” (Tite, seleccionador de Brasil, tras la eliminación de su equipo en cuartos de final por Croacia)

“Cuando ves Rocky, quieres apoyar a Rocky Balboa por su trabajo duro y su compromiso y creo que somos el Rocky Balboa de este Mundial”, (Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, tras la clasificación histórica a semifinales)

“Estoy destruido psicológicamente. Es seguramente la derrota que más me ha hecho mal”. (Neymar, delantero de Brasil, en Instagram, un día después de la eliminación en cuartos de final contra Croacia)

“Quiero que todos sepan, que a pesar de todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito, todas las especulaciones, mi dedicación nunca ha variado. Nunca daría la espalda a mis compañeros de equipo y a mi país”. (Cristiano Ronaldo, delantero y capitán de Portugal, en Instagram, tras la eliminación por Marruecos en cuartos de final)

“Sus pases con el balón, son más seguros que meter dinero en el banco” (Josip Juranovic, defensa de Croacia, respecto al centro del campo formado por Luka Modric, Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic)

“En mi opinión, el mejor equipo perdió hoy” (Declan Rice, centrocampista de la selección inglesa, derrotada por Francia en cuartos de final)

“Miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros” (Luis Enrique, exseleccionador de España, en Twitch, tras la eliminación en octavos de final contra Marruecos)

“Ayer, claramente equivocado con la situación de Costa Rica, dije Sudamérica cuando es Centroamérica. No tiene perdón mi despiste porque hace unos años estuve de vacaciones allí. En la playa de Santa Teresa con mi familia lo pasamos muy bien. El eslogan de ‘pura vida’ lo llevan tatuado. Disfruté muchísimo de la gastronomía, del clima, hice surf” (Luis Enrique en Twitch, después de haberse equivocado en la víspera al hablar de Costa Rica, primer rival de España en el Mundial, como equipo sudamericano).

“El equipo ha estado a la altura, hemos competido en todos los partidos, los resultados no nos han acompañado, pero nos quedamos con que hemos transmitido la idea que nos ha dicho el míster (el entrenador) que hemos ido con él hasta la muerte y en días como hoy estamos mas orgullosos aún” (Ferrán Torres, delantero de España y novio de la hija de su seleccionador, tras la eliminación de la Roja en octavos contra Marruecos)

“Cris sabe perfectamente, y el técnico lo ha dicho muy claramente, que aquí lo más importante es el nosotros” (Pepe, defensa de Portugal, respecto a la no titularización de Cristiano Ronaldo frente a Suiza en octavos de final)

“Él (Pelé) no está en la UCI, está en una habitación normal. No corre riesgo, está em tratamiento. Estamos cansados de recibir pésames” (Flavia Arantes, hija de Pelé, a la cadena de televisión brasileña TV Globo)

“Que haya ocurrido de esta manera, se asemeja a un film de terror” (Kai Havertz, delantero centro de Alemania, eliminada tras la fase de grupos)

“Mi madre yacía en su ataúd con las mejillas sonrosadas cuando murió. Es una cuestión de genes” (Louis Van Gaal, seleccionador de Países Bajos, sobre su cara siempre sonrojada)

“No creamos mucho adelante, casi nada de hecho. Tal vez también atacamos mal porque los chicos ahí (los atacantes) son demasiado mayores” (Jan Verthonghen, defensa de Bélgica, irónico tras la derrota contra Marruecos en fase de grupos)

“Messi se comporta sobre el terreno como Alberto Tomba en las pistas. Es capaz de esquivar a todo el mundo, como Alberto Tomba que podía sortear todos los obstáculos” (Czeslaw Michniewicz, seleccionador de Polonia, antes del partido perdido contra Argentina en la fase de grupos)

“¡Toma mi teléfono! ¡Te puedes hacer un selfie con él (Lionel Messi), si quieres!” (Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudita, en el descanso del partido ganado contra Argentina en fase de grupos)

“Ustedes no se imaginan lo que estos chicos han vivido estos últimos días, simplemente porque quieren expresarse como futbolistas. Digan lo que digan, la gente quiere matarlos” (Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, respecto a las presiones sufridas por sus jugadores debido a los movimientos de protesta en el país, tras la derrota contra Inglaterra en el primer partido)

“Prefiero seguir en mi campo, el de jugador” (Hugo Lloris, capitán de Francia, sobre su decisión de no llevar el brazalete inclusivo “One Love”, finalmente prohibido por la FIFA)

“Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante” (Gianni Infantino en la conferencia de prensa de la víspera del inicio de la competición, aludiendo a las críticas recibidas por la organización de esta Copa del Mundo en Catar).

