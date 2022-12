Petro le dice que NO a la reelección indefinida: No iré más allá del 2026

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente Gustavo Petro cierra el año 2022 en medio de diferentes polémicas, pues entre aprobación y rechazo a su mandato, avanza en diferentes proyectos. En las últimas horas, habló en Semana y dio a conocer diferentes posturas, entre estas, la posibilidad de extender su mandato más allá del 2026, a pesar de que, es algo inconstitucional, se ha convertido en uno de los rumores más fuertes, tras su llegada a la Casa de Nariño.

Respecto al tema, la periodista Vicky Dávila interrogó al primer mandatario sobre los rumores que han surgido desde hace varios meses, pues en las calles hace eco la posibilidad que Petro extienda su mandato; sin embargo, la respuesta del presidente fue contundente y negó cualquier posibilidad referente a eso.

Petro mencionó:

“La Constitución dice que es hasta el 2026, yo no lo pongo mucho cuidado de las cosas que dicen, no voy a cambiar la Constitución, eso no va a pasar”.

A su vez, fue consultado sobre el tema de la reforma política, el cual ha sido controversial en los últimos días, empero, Gustavo Petro desestimó la eventual prórroga de los mandatos, aunque aclaró que la alcaldesa Claudia López es la mandataria que ha instado a emparejar el gobierno presidencial con el de los alcaldes, con relación a su temporalidad.

“Es una propuesta de Claudia que tiene que ver con las alcaldías, ellos creen que si coincide el período de las alcaldías con el gobierno, que no fue lo que puso la Constitución, entonces sería mejor para planificar, entonces tienen que hacer ahí ese empalme, pero eso no es para este gobierno, ni siquiera, para los gobiernos de las alcaldías”, explicó.

De igual forma, aseguró que aunque este tema es discutible, no está de acuerdo, sin embargo, acogerá la decisión final: “Es una propuesta pensada en el futuro, para que se emparejen los gobiernos alcaldías con presidencia, Yo creo que es discutible, a mí no me gusta la idea; tiene fundamentos, pero no es de mi gusto”.

Entretanto, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, se refirió a una eventual candidatura presidencial de la primera dama, Verónica Alcocer; aclarando en esta oportunidad que no era algo de su competencia, pues a penas estaba empezando su gobierno, además, de resaltar la independencia de su esposa respecto a la toma de decisiones.

