El arma estilo “Batman” que prueba policía en Florida para inmovilizar personas “sin dolor”

En la ciudad de Coconut Creek, Florida, la Policía local se encuentra probando un nuevo dispositivo policial, cuyo objetivo es inmovilizar a personas de una manera menos traumática, evitando -por ejemplo- el uso de descargas eléctricas.

Semana

El equipo se llama “BolaWrap”. Se trata de un dispositivo de restricción de movilidad que se usa de forma remota, este lanza una cuerda con precisión capaz de enredarse en las piedras del sospechoso para evitar que emprenda la huida o que ejerza un ataque cuerpo a cuerpo sobre los oficiales.

La nueva herramienta es comparada con una de las armas del icónico superhéroe ‘Batman’, quien en el mundo ficticio utiliza un dispositivo parecido con el objetivo detener el movimiento de sus enemigos y hacerlos caer al suelo.

La idea de la implementación del “BolaWrap” es reducir los casos de fuerza desmedida por parte de los oficiales de Policía, quienes en ocasiones se ven inmersos en escándalos. Esto cuando en el forcejeo por inmovilizar a una persona se sobrepasa el uso de la fuerza, lo cual hace que las cosas se salgan de control.

Un estudio compartido por la cadena CBS señala que el 46% de los estadounidenses involucrados en un contacto iniciado por la Policía o relacionado con un accidente de tránsito consideran que la amenaza o el uso de la fuerza es excesivo.

Check out this compilation of #wraps by the #BolaWrap!#nonlethal #savelives pic.twitter.com/u3CyNsMnHU

— WRAP (@WrapTechInc) April 10, 2019