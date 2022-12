¡Alucinante! Recibió título universitario en EEUU y en plena ceremonia le pidió matrimonio a su novia

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una propuesta de matrimonio durante una ceremonia de grado sorprendió a quienes recibían sus diplomas y sus familiares en Universidad Central de Michigan (Estados Unidos), el pasado sábado 17 de diciembre.

Por Noticias Caracol

Los protagonistas de la emocionante historia son David Shoemaker y su novia Ryann Swann, quienes se conocieron en las residencias estudiantiles en 2019 y llevan una larga relación.

La pareja se graduó en mayo de 2022. Shoemaker estudió una licenciatura en emprendimiento y Swann, una licenciatura en psicología y sociología, informó WNEM-TV.

Pero Shoemaker siguió formándose y realizó una maestría en emprendimientos empresariales y el pasado sábado recibió su diploma junto a otros 1.755 alumnos.

Después de recibir el título, David se paró frente a Swann y su familia, con la excusa de haber obtenido su grado en tampoco tiempo, pero el joven sorprendió a todos sacando un anillo y poniéndose de rodillas para pedirle matrimonio a su novia.

#RT @nowthisnews: A young man surprised his college sweetheart with a marriage proposal during Central Michigan University’s winter commencement ceremony. CMU’s president invited grad David Shoemaker’s family on stage, during which time David grabbed his… pic.twitter.com/tLXysu806H

— T.N.T VIRAL US ?? (@TNTVIRALUS) December 21, 2022