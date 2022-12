Pidió una “hamburguesa sin nada” en un McDonald’s de EEUU y se quedó con los pelos de punta al verla

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A todos nos encanta un McDonald’s descarado de vez en cuando, y gracias a las aplicaciones de entrega, ahora es aún más fácil pedir tus comidas favoritas desde la comodidad de tu propio sofá.

Por Mirror

Las aplicaciones incluso te permiten personalizar completamente tu pedido para que puedas deshacerte de las cebollas u optar por una hamburguesa sin ketchup, y no hay límite en la cantidad de elementos que puedes eliminar de tu hamburguesa, lo cual es perfecto para las personas que saben exactamente qué quieren, incluso si no está estrictamente en el menú.

Pero, el menú enormemente personalizable de McDonald’s también significa que puedes pensar fuera de la caja con tu pedido, y eso es exactamente lo que hizo un hombre cuando decidió intentar obtener una “hamburguesa sin nada”, una hamburguesa con queso a la que se le quitaron literalmente todos los elementos.

Rob DenBleyker, de EE. UU., se dirigió a Twitter para compartir su pedido, donde reveló que había pagado $ 1,89 (£ 1,56) por una hamburguesa con queso y la había personalizado para que no tuviera mostaza, salsa de tomate, cebolla picada, pepinillo, sin queso americano, sin carne, sin pan normal y sin sal.

En su primer tuit, publicado en su cuenta @RobDenBleyker, dijo: “Está bien, intentemos esto de nuevo, ordenando una hamburguesa de McDonald’s. Esta vez no había nada más en el pedido. ¿Lo cancelarán? ¿Entregarán una bolsa vacía?”.

OK let's try this again, ordering a nothing burger from McDonalds. this time nothing else in the order.

will they cancel it? deliver an empty bag? i am doing this so you don't have to pic.twitter.com/sYEgA2mqoc

— Rob DenBleyker (@RobDenBleyker) December 20, 2022