No es Venezuela, es Colombia: Motorizados lanzaron tiros al aire durante caravana fúnebre (Video)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En los últimos días, se han presentado varios hechos de violencia en la capital del Valle del Cauca, Cali. El último denunciado quedó registrado en un video que se volvió viral en redes sociales, donde se evidencia una balacera en medio de un funeral. El video fue compartido por el concejal Roberto Ortiz, que aseguró que la ciudad se encuentra desprotegida, ya que está sin autoridad.

Por: Infobae

En su cuenta oficial de Twitter, el político de Movimiento Firme con Cali compartió un video donde se ve que como desde una terraza se evidencia el momento en que motociclistas armados detienen el tráfico de una vía residencial de la ciudad para luego comenzar a hacer algunas piruetas alrededor de una carroza fúnebre y posteriormente lanzar tiros al aire. No se conoce la identidad de las personas implicadas, pero al parecer, este tipo de actividades se han convertido en algo común en esta zona del país.

“La Cali sin autoridad y violenta. El acompañamiento de un cortejo fúnebre por la Avenida 6 Oeste con 5 Oeste Normandía se toman la vía y realizan disparos, es frecuente esta situación en la ciudad y en algunos casos roban en las calles”, puntualizó Ortiz.

Ante la denuncia del concejal, varios usuarios preocupados se pronunciaron en redes sociales y comentaron que esta situación no es nueva en la capital del Valle del Cauca: “Don Roberto. Esa situación no es nueva, no ocurre solo en esta alcaldía, se vive en Cali hace más de 15 años y ninguna administración ha aplicado los controles necesarios para terminarla definitivamente”; “El señor de los “juegos de azar” apenas se entera. Esas personas no son de Cali, son recién llegados. Los caleños no podemos seguir arrinconados por un grupillo de gente que llega a invadir la ciudad, el que se adapte al civismo que se quede, el que no, que devuelva de donde viene”; “Señor Roberto, que se debería hacer en estas circunstancias en su mandato..???”, entre otros comentarios.

No es el primer caso en esta semana que se reporta con respecto al uso de armas de fuego, este martes en la mañana se dio a conocer un caso donde las autoridades confirmaron un doble homicidio en una exclusiva zona de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, las víctimas, un hombre y una mujer, habrían sido asesinadas al interior de un automovil.

Conforme a la versión de los testigos de este lamentable caso, la acción bélica se habría cometido alrededor de las cinco de la mañana, cuando un automotor Honda Civic de placas KWP 652 de la ciudad de Bogotá, se movilizaba por la Avenida Sexta con calle 50 al norte de la ciudad.

La hipótesis manejada por las autoridades señala que los asesinos entraron por las puertas traseras del automóvil, pues en las ventanas de los costados se evidenciaron varias perforaciones de los disparos, los cuales impactaron a las víctimas. De igual forma, se busca establecer la condición del automotor, pues las estacionarias estaban encendidas, por lo que se investiga si estaba circulando o estacionado.

El grupo de atención médica no alcanzó a socorrer a los atacados, pues la gravedad de las heridas presentadas provocaron su muerte de manera inmediata. A su vez, se intenta establecer la identificación de los occisos, pues no portaban documentación en el momento del hecho.