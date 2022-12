De Beyoncé a Keke Palmer: famosas que anunciaron sus embarazos en shows en vivo

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las estrellas han arrancado todo tipo de reacciones de su público al develar la noticia.

Durante los últimos años algo que se ha puesto de moda son las originales formas que tienen las personas para anunciar que tendrán un bebé, pues desde algún emotivo video, hasta una fiesta, varias parejas a lo largo del mundo han buscado la manera de sorprender con la noticia a sus seres queridos.

De esta forma, algunas de las celebridades más importantes de la industria del entretenimiento no se han quedado atrás, ya que han aprovechado todos sus recursos para impactar no solo a sus allegados, sino a todos sus fans y a los medios de comunicación.

Uno de los momentos más memorables sucedió en 2011, cuando se estaba llevando a cabo la entrega de los premios Video Music Awards de MTV.

Previo al célebre momento, Britney Spears y Lady Gaga fueron las encargadas de presentar el número musical que realizaría Beyoncé, la cual segundos después apareció con un entallado traje morado con negro y de espaldas.

“MTV me hacen sentir muy bien, está bien, quiero que estén levantados, quiero que sientan el amor que está creciendo adentro de mí”, fueron las primeras palabras que dijo la cantante previo a dar la vuelta y comenzar a cantar su éxito Love On Top.

Pero, aunque los indicios de la noticia ya habían sido enunciados, muchos de los presentes aún no entendían que sucedía, pero todo quedó claro cuando al final de su número, Beyoncé se desabrochó el saco que portaba y enseñó su pancita de embarazo.

Para ese momento, los asistentes se emocionaron en gran manera y las cámaras enfocaron a Kanye West y Jay Z, quienes celebraban muy contentos la noticia.

Beyoncé ha presumido su pancita de embarazo (WireImage/GC Images)

Este fue el primer embarazo de Beyoncé y del cual nació su hija Blue Ivy Carter, la cual actualmente tiene 10 años y ya cuenta con una reconocida carrera musical, ya que en marzo de 2021 fue acreedora a su primer Grammy triunfando en la categoría de Mejor Video Musical por Brown Skin Girl.

Otra famosa que no se quedó atrás fue Cardi B, quien ha hecho dos revelaciones en vivo de su embarazo. La primera sucedió en 2018, durante el programa Saturday Night Live cuando la artista apareció ante las cámaras para promocionar su sencillo Be Careful.

No obstante, algo que llamó la atención, además de su incuestionable talento, fue que Cardi B apareció con un entallado vestido blanco que mostraba su prominente pancita.

De igual manera, en varios videos que circularon en redes posteriores a la presentación, se podía observar a la cantante tras bambalinas muy sonriente por haber dado a conocer la noticia.

Cardi B hizo una interpretación embarazada (Photo by Bennett Raglin/Getty Images for BET)

“Lo hicimos, finalmente soy libre”, dijo, mientras todo su equipo le aplaudía conmovido.

La segunda ocasión ocurrió en los Premios BET (Black Entertainment Television) 2021, cuando Cardi B sorprendió con la noticia de un nuevo embarazo.

Y es que, durante su presentación con el rapero Migos, la famosa se mostró en el escenario para entonar su sencillo Type Shit con un espectacular leotardo negro completo y con una prominente transparencia en el abdomen que permitió ver que estaba próxima a tener un bebé.

Keke Palmer es una actriz ampliamente reconocida por participar en producciones de Nickelodeon como True Jackson, VP o ser la primera afroamericana en protagonizar a Cenicienta en Brodway.

Pero fue a principios de diciembre de 2022, cuando la actriz se robó las cámaras durante una aparición en Saturday Night Live, pues no dudó en retomar los rumores respecto a que estaba embarazada durante un monólogo.

“La gente ha estado comentando ‘Keke está embarazada’ así que dejaré las cosas claras”, comenzó a decir.

De esta manera y de forma sorpresiva, la actriz abrió su saco y mostró su barriga mientras decía emocionada: “Lo estoy”.

El público la ovacionó y aplaudió fuertemente, mientras Keke se limitó a sonreír y agradecer por la buena recepción que tuvo la noticia.

Oh my god! Keke Palmer just revealed she’s pregnant during her SNL monologue and showed off her baby bump! pic.twitter.com/2qsntIVmNF

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) December 4, 2022