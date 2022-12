Estas son las peores películas estrenadas en el 2022

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En diciembre llegan los balances de fin de año que invitan a recorrer las mejores ficciones como aquellas que no alcanzaron el nivel esperado o que generaron más expectativa de lo que pudieron cumplir

Estos films forman parte de un catálogo que nunca hubieran imaginado ni deseado estar. Forman parte de aquellas producciones que no alcanzaron el nivel deseado y cayeron en la categoría de peores films del año.

Por Infobae

Para la elección de esta lista se tuvieron en cuenta distintos conceptos que van no sólo desde los aspectos técnicos sino también los vinculados a la verosimilitud de las historias que se relatan y las expectativas que se generaron en el proceso de promoción que luego no se cumplieron. También se analizó la interpretación de los actores en cada caso que a pesar de que en algunos films hay estrellas que han sido premiados por otras producciones, en estas películas no alcanzaron el nivel que implicaba cada uno de sus roles.

Morbius

Fue considerada por la crítica como la peor película de Marvel hasta la fecha. Jared Leto en la piel del bioquímico Dr. Michael Morbius, quien luego de recuperarse de los estragos de una extraña enfermedad en su sangre, se convierte en un vampiro. Así es como adquiere una velocidad y una fuerza fuera de serie. El argumento y la trama no tienen consistencia, las escenas no son creíbles y el héroe nunca logra empatizar con la audiencia. Una fallida adaptación del cómic llevada a pantalla grande por Daniel Espinosa. Se puede ver en HBO Max.

Aguas profundas

Esta película fue filmada cuando Ben Affleck y Ana de Armas tenían un vínculo sentimental. Deep Water (disponible en Prime Video) es un esa especie de thriller psicológico en donde estos actores interpretan a un matrimonio Vic (Affleck) y Melinda (De Armas) que no tienen ya una relación de amor pero deciden seguir juntos para no enfrentar el incordio del divorcio. Pero Melinda tiene amantes, uno tras otro, que Vic conoce y parece avalar. Las actuaciones de ambos son acartonadas, el guion inconsistente y un final que pretende ser revelador y es de lo más trillado. Para el olvido.

Desencantada

Fallida secuela de la gran Encantada protagonizada por Amy Adams y Patrick Dempsey. En este caso la querida Giselle (Adams), su esposo Robert (Dempsey), su hija Morgan y la bebé de ambos Sophie deciden dejar Nueva York para irse a vivir a un pueblo. Pero las cosas no salen como se esperan, y hay una malvada poco creíble (a pesar de ser interpretada por la excelente actriz Maya Rudolph) y un vínculo entre la madrastra e hijastra que no termina de definirse. Aburrida por momentos, Desencantada no sorprende. Los recursos de animación tan vistosos en el film de 2007, acá funcionan más por el recuerdo que por su utilización en sí. Y tampoco logra cautivar desde aquella yuxtaposición entre esos dos mundos que planteaba la película original. La puedes ver en Disney+.

Agentes 355





Elencazo para esta película que intentó ser una especie de Ocean´s Eleven pero no le alcanzó para nada. Penélope Cruz, Jessica Chastain, Fan Bingbing, Diane Kruger y Lupita Nyong’o interpretan a espías internacionales que deberán evitar que una organización desate la tercera Guerra Mundial. Cada una de ellas tiene una capacidad especial pero no logran ponerse de acuerdo para lograr un buen equipo. El argumento les otorga escenas para que cada una se destaque pero se vuelve previsible y casi sin sentido. Rotten Tomatoes la calificó con apenas el 24% de aprobación. Esta película forma parte del catálogo de Prime Video.

Jurassic World: Dominion





El regreso del trío de actores que habían estado en el film original de 1993 no fue suficiente para que esta película remontara. Ellos, Laura Dern, Sam Neil y Jeff Goldblung regresan en sus papeles pero luego de muchos años están distanciados. Es justamente este reencuentro el que falla que no genera ni nostalgia ni melancolía. Los dinosaurios quedan enmarcados en un mensaje de cuidar el planeta que opaca el rol de los animales desterrados que tanto éxito habían tenido en sus emisiones anteriores. Un regreso sin gloria.

La cabeza de la araña





Chris Hemsworth y Milles Tiller se pusieron bajo las órdenes del director Joseph Kosinski, que irónicamente dirigió uno de los mejores films del año como lo fue Top Gun: Maverick. Pero acá en este film de Netflix, no corrió la misma suerte. Una prisión de máxima seguridad dirigida por Steve Abnesti (Hemsworth) les permite a los prisioneros cambiar sus condiciones a cambio de ser sometidos a un experimento. Les aplican una droga que les hace experimentar alucinaciones mezcladas con el amor y el dolor. Jugando a ser una especie de Dios, Hemsworth no logra convencer en el rol del malo. Inverosímil, no logra convencer a pesar de contar con grandes figuras.

MoonFall





Se trata de un film de ciencia ficción que puedes ver en Prime Video. El argumento podría resumirse así: una fuerza extraña y desconocida está provocando que la luna salga de su clásica órbita para estrellarse contra el planeta tierra. Un grupo de astronautas es convocado para evitar esta tragedia humana. Lejos de algunos films similares como Armagedoon o Día de la independencia, Moonfall se queda a medio camino entre entretener y asombrar y se convierte en un film plagado de lugares comunes, frases sin sentido.

Interceptor

Película que se puede ver en Netflix en la que Elsa Pataky interpreta a capitana Johanna Collins, una mujer que es enviada a una base militar en el pacífico para frenar a un grupo de mercenarios dirigidos por Alexander Kesse (Luke Bracey) que roba los misiles que se encuentran allí. Collins despliega sus habilidades para combatir a este hombre quien a su vez había abusado de ella en el pasado. Todo es absolutamente previsible, y esta lucha de Collins no es consistente ni tampoco logra conmover. Un film más que se suma a esta lista.