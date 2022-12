Una semana después, se arrepintió de haberse tatuado “MESSI D10S” en toda la cara (video)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Hace varios días se hizo viral el video de un joven que supuestamente se tatúa la palabra ‘Messi’ y ‘D10s’ en su rostro, al parecer, para celebrar el título que obtuvo Argentina en el Mundial Qatar 2022. Y aunque en un principio aseguró sentirse muy contento y orgulloso con el resultado, ahora dice que se lo quiere quitar.

Por Infobae

La persona en cuestión se hace llamar Mike Jambs y, por medio de un video colgado en su cuenta de Facebook, se mostró arrepentido porque, según él, ha recibido una gran cantidad de insultos en redes sociales.

“No pensé decir esto tan pronto porque, la verdad, me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho, de lo que había logrado. Pero debo confesar que estoy arrepentido (…) Estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, estoy arrepentido porque en vez de traerme cosas positivas, han venido miles de cosas negativas tanto en lo personal como en lo familiar. La gente dice simplemente que no soy un buen ejemplo para la sociedad”, expresó.

El joven también mencionó que ha llegado a recibir amenazas por el tatuaje que, contrario a lo que muchos pensaban, no se hizo para celebrar el primer título mundialista de Lionel Messi, sino como parte de una apuesta que perdió con sus amigos.

Fue entonces cuando aprovechó para pedir ayuda, pues advierte que ahora su deseo es borrar estas marcas de su rostro.

“Muchas personas me dijeron: ‘Te vas a arrepentir del tatuaje que te hiciste y vas a querer borrarlo’. Estuve feliz los primeros días, pero a todas las personas les tengo que dar la razón hoy. Me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde hacen esos procedimientos, no sé cómo es eso, pero de algo sí estoy seguro hoy y me lo quiero borrar porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Quiero volver a ser normal, quiero que la gente no me mire mal cuando salga a la calle, no me critique, no se asuste y no digan que soy algo negativo”, agregó.

Por último, aprovechó para hacer una reflexión sobre el matoneo que reciben algunas personas a través de las paltaformas digitales, pues a pesar de que hay quienes lo consideran “inofensivo”, estas muestras de odio pueden llegar a tener desenlaces fatales.

“Cuida tus palabras porque no sabes el daño que le puedes hacer a alguien y cómo le puedes destruir la vida por redes sociales. Aprendamos a respetar y amar al prójimo”, concluyó.

¿Es un tatuaje falso?

La confesión de Mike Jambs generó una gran cantidad de reacciones, pues mientras algunos le dijeron que quitarse estas marcas de su frente y mejillas es la mejor decisión que podría tomar, otros cuestionan la veracidad del tatuaje.

De acuerdo con la opinión de muchos internautas, este joven habría fingido tatuarse la cara como una estrategia que le permitiera conseguir seguidores en sus redes sociales.

“Este tipo si es bien ridículo. Ya no sabe cómo sostener la mentira y ahora va a decir que, de un momento a otro, se lo quitó”, “la tinta del marcador con el que se hizo eso cae con agua y jabón, no se ponga triste”, “tras de que se ve bien falso, en cada video o publicación las letras tienen una forma diferente” y “esperemos que toda la mentira pronto quede al descubierto”; son algunos de los mensajes que recibió.