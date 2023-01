Bombardeo ucraniano a cuartel de soldados rusos provocó cientos de bajas en las tropas de Putin

Click to share on Google News (Opens in new window)

Cientos de reclutas rusos murieron en un ataque ucraniano contra sus cuarteles durante la Nochevieja en la parte de la provincia ucraniana de Donetsk controlada por Rusia, según fuentes militares de Ucrania, mientras que las autoridades rusas reconocieron decenas de bajas.

Imágenes publicadas en internet mostraron un edificio que supuestamente era una escuela de formación profesional en la ciudad minera de Makiivka reducido a un montón humeante de escombros.

El Ministerio de Defensa ucraniano había informado de unos 400 muertos entre las filas rusas tras el ataque, sin atribuirse ofensiva. Así, sería uno de los ataques más devastadores sufrido por las tropas rusas, en especial por reclutas que comenzaron ser movilizados en septiembre.

Posteriormente, el ejército ucraniano reconoció este lunes haber bombardeado hasta 10 vehículos y un número indeterminado de militares en Makiivka. ”El 31 de diciembre, se destruyó o dañó hasta 10 unidades de equipamiento militar enemigo de varios tipos” en Makiivka, en la región de Donetsk, aseguró el Estado Mayor ucraniano en Facebook, indicando que estaba evaluando el número de muertos rusos.

Por su parte, el Ejército ruso reportó que 63 soldados murieron en el ataque. El Ministerio de Defensa ruso no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario. “Como resultado de un ataque con cuatro misiles con ojiva de alto poder explosivo contra un punto de despliegue temporal, murieron 63 militares rusos”, declaró Defensa. Según detallaron, fueron seis los misiles HIMARS estadounidenses lanzados y solo dos fueron interceptados por los sistemas rusos.

