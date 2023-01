Rusia liberó a Adik, el perro “prisionero” que se convirtió en ícono de la resistencia de Mariúpol

Se llama Adik y, junto a 140 soldados, fue capturado por las fuerzas rusas el pasado mes de junio. El grupo se encontraba en la acería de la ciudad ucraniana de Mariúpol, duramente sitiada y castigada por el ejército invasor que resistió largo tiempo el acoso. Sin embargo, Adik no era un prisionero como los demás: es un perro de raza American Pitbull Terrier.

Por ABC

En lugar de dejarle libre en la ciudad devastada, fue robado de la planta de Azovstal y, como si se tratara de un trofeo de guerra, fue entregado al líder checheno Ramzan Kadyrov, para pesar de su dueño, uno de los capturados, según informa el diario ‘Mail’.

No se sabe dónde ha estado todo este tiempo ni tampoco el trato que ha recibido, al igual que el resto del grupo. Lo que si se conoce es que el checheno le cambió de nombre por otro de su gusto: ‘Adidas’. El regalo se lo hizo el voluntario Yuriy Kovanov, tras haber sido entregado a los servicios especiales.

In this video you can see a dog, called "Adik" with his master. The animal looks visibly nervous as if it knew what will happen to them next. The occupiers stole the dog and gave it to Kadyrov. @UAnimalsENG saves animals during the war in Ukraine. Join us! pic.twitter.com/ALmhXOIHia

— UAnimals.ENG ?? (@UAnimalsENG) June 15, 2022