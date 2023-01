Dr. Marvin Alvarado revela importantes detalles sobre la mastología

Posteado en: Curiosidades, Titulares



El Doctor Marvin Alvarado, es un baluarte de la medicina venezolana. Él, está especializado en Mastología, rama que se ocupa del estudio de la glándula mamaria, su anatomía y fisiología; además, de sus enfermedades tanto benignas como malignas. Para ser más específicos, de Tumores, Quistes, Cáncer de Mama, Ganglio Centinela y Desarrollo anormal de los Senos.

Por Víctor González / lapatilla.com

El doctor Alvarado, nativo de Valencia, Venezuela y graduado en la Universidad de Carabobo en el 2001, ha salvado muchas vidas, gracias a su pasión por la medicina y su labor destacada.

En Venezuela, se destacó en varios centros hospitalarios reconocidos en la ciudad de Valencia, sin embargo, fue el Centro Policlínico Valencia, estado Carabobo, donde dejó su mejor legado desde el 2006 hasta el 2016; destacándose principalmente tanto en el área de Cirugía así como en Mastología. Durante este período, desempeñó una excelente labor como cirujano, que según denota esta institución lo posiciona y aún mantiene como un reconocido profesional de la salud. Entre sus mayores aportes a la medicina de su país está la creación de la Unidad de Mastología Valencia (UNIMAS), unidad especializada en el estudio de la mama, diagnóstico precoz y tratamiento, que incluye diferentes servicios como: Servicio de Mamografía, Ecografía Mamaria, Densitometría Ósea y multiespecialidades médicas relacionados con la patología mamaria entre los que cuentan: Radiólogos, Médicos Internistas, Anatomía Patológica, Medicina Oncológica, Medicina Física y Rehabilitación y Psicología. El Dr. Marvin Alvarado fue el fundador, Presidente y Médico coordinador de esta excelente unidad de patología mamaria que todavía se sostiene como un centro de referencia nacional y atención de pacientes internacionales.

Cabe destacar, que en el 2007, realizó en Corrientes, Argentina, una especialización en Laparoscopia Básica y Avanzada en la Universidad del Nordeste. Posteriormente realiza Postgrado de Mastología en la Universidad Barcelona desde el 2009 hasta el 2011, con rotaciones quirúrgicas en los prestigiosos hospitales: Hospital Clínica de Barcelona y Hospital San Carlos de Madrid, España. Luego en el año 2012, realiza una especialización en Oncoplastia y Reconstrucción Mamaria en la Universidad de la Coruña, España.

1. Existe una población cuantiosa de habla hispana, que reside en países de Centro América, Latinoamérica y Europa, que desconocen la importancia del Mastólogo ¿Usted podría explicar la importancia del Mastólogo, a la hora de hablar de Prevención de Cáncer de Mama.

La Mastología es una especialidad que ha adquirido una gran importancia en los últimos 20 años, con grandes aportes a la medicina, específicamente en términos de la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento del Cáncer de mama. Al menos 1 de cada 8 mujeres tendrán Cáncer de Mama a lo largo de su vida, por lo que el Mastólogo juega un papel de vital importancia al momento de evaluar la glándula mamaria, debido a que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario para tratar las enfermedades de la mama.

2. ¿Qué diferencia a un Mastólogo, de un Oncólogo y de un Cirujano Plástico?

Aunque son especialidades distintas, están muy relacionadas entre sí. El Mastólogo se dedica exclusivamente al estudio, función y tratamiento de la glándula mamaria, mientras que el oncólogo a pesar de conocer ampliamente sobre la patología mamaria también se dedica al estudio y comportamiento de otros órganos del cuerpo humano. El cirujano plástico atiende principalmente la parte cosmética y estética de la mama con conocimientos generales sobre la anatomía mamaria y sus enfermedades. Por lo que se puede concluir que, la Mastología es una super-especialidad que reúne el conocimiento de estas 3 especialidades, a nivel de experto, convirtiendo al mastólogo en un profesional único, súper capacitado y entrenado en el estudio y tratamiento de la mama.

3. Es un hombre de reconocimientos, investigaciones y premios. Por favor coméntenos un poco de ellos.

Como especialista, me he dedicado de manera profunda a documentarme. Eso me ha llevado a obtener premios como al “Mejor Trabajo de Investigación: Manejo de Lesiones Duodenales en Pacientes Ingresados a Urgencias Quirúrgicas de la “Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera”. En la XI Jornadas de Cirugía Hospitalaria Ciudad “Dr. Enrique Tejera”, en Julio de 2007”,

También logré obtener el Premio al Mejor Artículo Publicado Acta Scientific Neurology. Estudio morfométricode las placas terminales y espacios intersomáticos en columna cervical. Esto fue en el Centro Policlínico Valencia, Venezuela en Marzo-Agosto de 2013. Igualmente, me otorgaron un reconocimiento a la destacada labor profesional, mística del trabajo y vocación de servicio, en la atención de los pacientes que acuden al Departamento de Cirugía y al Área Quirúrgica de la “Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera”, en Noviembre de 2008. Éste reconocimiento fue una grata sorpresa y tiene un espacio muy consentido entre mis recuerdos. Por último, debo decir que he realizado 9 artículos publicados y totalmente reconocidos por el campo médico entre ellos se encuentran:

a. Hormone Therapy Article (2014). Jesus Arias, MD, Marvin Alvarado, MD. https://jesu612.wixsite.com/unimasvalencia/hormonoterapia.

b. Breast Cyst Article (2014). Marvin Alvarado, MD (2014). https://jesu612.wixsite.com/unimasvalencia/quistes-mamarios.

c. Nipple Discharge Article (2014). https://jesu612.wixsite.com/unimasvalencia/secrecin-por-el-pezn.

d. Breast Cancer Treatment Article (2014). JesusArias, MD, Marvin Alvarado, MD. https://jesu612.wixsite.com/unimasvalencia/tratamiento-del-cncer-de-mama.

e. Chemotherapy Article (2014). Marvin Alvarado, MD. https://jesu612.wixsite.com/unimasvalencia/quimioterapia-antes-y-despus-de-la-ciru.

f. Radiotherapy Article (2014). Marvin Alvarado, MD. https://jesu612.wixsite.com/unimasvalencia/radioterapia

g. Breast Cancer Surgery Article (2014). JesusArias, MD, Marvin Alvarado, MD. https://jesu612.wixsite.com/unimasvalencia/ciruga-para-el-cncer-de-mama.

En los próximos días se estará publicando en Venezuela el libro titulado “Mujer Prevenida”. El libro contiene todo lo que una mujer debe saber sobre la salud de sus mamas. Es una obra interesante en la que tengo la dicha de servir como colaborador de la obra. La misma está enfocada de forma sencilla y con lenguaje básico para enseñar a las féminas sobre la importancia de la patología mamaria y su enfoque general.

4. Con esa hoja de vida, en la parte sensible y humana, ¿qué le ha aportado trabajar en éste campo de la medicina?

Sin lugar a dudas, convertirme en ser humano. Muchas veces como médicos sólo pensamos en nombres de enfermedades, protocolos, sus enfoques y tratamientos, pero olvidamos esa parte humana de quien está sufriendo la enfermedad. Cada paciente tiene un entorno familiar y de vida único, convirtiéndonos muchas veces en su paño de lágrimas y su hombro para apoyarse. Sin dejar la ética profesional de lado, podemos encontrar un efecto muy satisfactorio en la evolución del cáncer cuando entendemos mejor a nuestros pacientes y los ayudamos a lo largo del camino, siendo el apoyo psicológico bien importante en estos casos, con el objetivo de lograr mejores resultados a lo largo del tiempo.

5. A sus pacientes, además de conocimientos, ¿cómo usted influye en el apoyo moral?

Definitivamente ésta es una pregunta muy interesante. A lo largo de mi experiencia como médico aprendes a conocer las debilidades, fortalezas, emociones y comportamiento de los pacientes ante las adversidades. La mujer es noble, sensible, sentimental, pero a su vez es guerrera, emprendedora e inteligente. Ésta mezcla compleja pero a su vez perfecta, hace que las mujeres principalmente con Cáncer de Mama enfrenten su enfermedad como un desafío a superar; ya que, la mujer dentro de la familia juega un rol muy fundamental. Durante mi consulta, dedico mucho tiempo a conversar con las pacientes, responder todas sus dudas, aclarar miedos e incertidumbres siempre con un enfoque estrictamente profesional, partiendo desde el hecho que el Cáncer de Mama es 100% tratable hoy día, con tratamientos cada vez más nuevos y actualizados, especialmente cuando su diagnóstico se realiza en fases tempranas de la enfermedad. Bajo esta premisa, las pacientes se sienten seguras y confiadas de luchar y enfrentar con mejor actitud su condición.

6. Actualmente se encuentra en Estados Unidos. ¿Por qué desea hacer carrera allá?

A lo largo de mi vida y de mi carrera como médico me he enfrentado a grandes desafíos, logrando alcanzar metas que parecían imposibles de lograr al principio. Vivir en Estados Unidos me ha ayudado a crecer aún más como médico, adquirir nuevas aptitudes médicas, desarrollar y perfeccionar nuevas técnicas quirúrgicas. Actualmente me desempeño en el área de cirugía plástica, permitiéndome trabajar con reconocidos cirujanos plásticos, fortaleciendo mis conocimientos en cirugía oncoplástica y reconstructiva mamaria, haciéndome un profesional integral, mejor entrenado y con mayor experiencia que muchos otros en mi área de experticia.

De esta forma, me siento confiado que puedo aportar grandes beneficios a la salud y a la población de este país, gracias a mi desarrollo integral como profesional de la cirugía y la mastología, apoyándome en nuevos avances tecnológicos y aportando conocimientos en materia de investigación que permitan desarrollar nuevos protocolos de tratamiento en el manejo de pacientes con Cáncer de Mama,y así beneficiar no solo a la población nacional sino que además, puedan ser de referencia internacional.

Recientemente, la FDA ha detectado un aumento de los casos de Cáncer de Mama a los pocos años de la colocación de implantes mamarios, relacionados con el tejido cicatricial (cápsula mamaria). El incremento de casos de un tipo raro de linfoma de Hodgkin, denominado linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios, o BIA-ALCL. Algunos de los signos descritos son hinchazón, dolor, bultos, o cambios en la piel.

Para finalizar:

En este sentido, el Dr. Marvin Alvarado al estar ligado íntimamente al campo de la cirugía plástica en los Estados Unidos, destaca que investigará profundamente en este tema para crear conductas de evaluación, diagnóstico y tratamiento que ayuden a las mujeres a adquirir más conciencia a la hora de someterse a procedimientos quirúrgicos, principalmente estéticos. De esta forma, lograr un mejor control y disminución de nuevos cáncer de mama en las mujeres.