Las perlitas del primer día de Cristiano Ronaldo en Al Nassr (VIDEOS)

Todavía hay fanáticos del fútbol que no terminan de procesar la decisión que tomó Cristiano Ronaldo: a sus 37 años se alejó del fútbol europeo por primera vez en su carrera profesional y arrancó una nueva experiencia en Asia. Una vez que arribó a Arabia Saudita, su casa por los próximos años, la leyenda lusa estuvo en el lujoso estadio del Al Nassr y vivió una completa jornada conociendo las instalaciones del club que lo contrató a través de un multimillonario contrato y bañándose en el cariño de los aficionados.

Su primera parada fue en la sala de prensa, donde conversó con los periodistas locales. En una de sus frases iniciales, en la que dio su opinión sobre el fútbol árabe y la razón por la cual pegó un inesperado volantazo en su trayectoria, cometió un blooper que se hizo viral: “Para mí no es el final de mi carrera venir a Sudáfrica”. El ex delantero del Manchester United intentó referirse a “Saudi Arabia” y sin darse cuenta apuntó al país africano al nombrar “South Africa” durante su argumentación.

Repleto de fotógrafos que lo cegaron con los flashes para capturar el histórico momento, CR7 tuvo una incómoda sorpresa: cuando respondió la última pregunta, se paró de su silla para retirarse y los periodista respondieron con un emblemático “Siuu”, frase que el portugués utiliza en las celebraciones de sus goles, para despedirlo. La expresión del futbolista demostró que no estaba preparado para el llamativo accionar.

Ya en el campo de juego, una multitud llenó el Mrsool Park y coreó el nombre de Ronaldo. La emotiva jornada se completó con el ingreso de Georgina Rodríguez junto a los cuatro hijos del Bicho (Cristiano Jr., Bella, Alana, Eva y Mateo) con la camiseta del equipo árabe y el característico dorsal número 7 en la espalda. Toda la familia posó para la foto con una enorme sonrisa en el rostro y recibió una nueva ovación del eufórico público.

La estrella portuguesa no perdió tiempo y decidió pasar por el vestuario para conocer a quienes ahora son sus compañeros. Las redes sociales estallaron con el saludo entre Cristiano y Gonzalo Pity Martínez, el argentino ex River Plate. En la ronda de abrazos también aparecieron el arquero colombiano David Ospina, el central español Álvaro González y el delantero camerunés Vincent Aboubakar. En los últimos días se vinculó a dos estrellas que pasaron por el Real Madrid dentro de los planes del Al-Nassr: Sergio Ramos y Luka Modric.

“Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y ahora quiero hacerlo aquí. Es un contrato único porque yo soy un jugador único. Lo único que quiero es jugar y disfrutar. No es el final de mi carrera”, argumentó Ronaldo sobre su llegada a Arabia Saudita en lugar de continuar con su legado en Europa. Y cerró sobre su posible debut: “He visto muchos partidos de esta liga y aunque la gente no lo sepa es muy competitiva. Si el entrenador lo decide, puedo jugar dentro de dos días. No me preocupa lo que diga la gente. Hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo”.