El dispositivo que no te deja reír en Internet si no te has reído en la vida real: así funciona (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En Internet nada es lo que parece, en especial la risa. Un “JAJAJ”, un “xDDD” o un “LOL” rara vez se corresponden con una carcajada en la vida real, pero el artista de Internet/inventor Brian Moore ha dado con una ridícula solución.

Por: Gizmodo

LOL Verifier es un dispositivo que verifica si Moore se ha reído en la vida real antes de permitirle escribir LOL en su ordenador.

Acrónimo de Laughing out loud, LOL significa “reírse en voz alta”, pero su uso se ha desvirtuado hasta convertir la expresión en un simple acuse de recibo que envías como respuesta a un meme sin gracia o un vídeo que ya has visto.

I made this thing called LOL Verifier: a device that only lets you type lol if you’ve actually laughed out loud pic.twitter.com/Gsc63yGEm0

— Brian Moore (@lanewinfield) January 3, 2023