Mbappé de vacaciones en Nueva York: camuflaje por las calles y ovación en la NBA

El delantero del PSG fue licenciado por el club luego de su regreso tras el Mundial y aprovechó para visitar la Gran Manzana con su amigo Hakimi

Kylian Mbappé tuvo una Copa del Mundo para el recuerdo. Fue el máximo anotador de la selección de Francia, tuvo una final soñada en la que anotó los tres goles del equipo, pero no pudo coronarse campeón del mundo en el Mundial de Qatar que quedó en manos del combinado argentino.

Por Infobae

A pesar de perder la definición en Doha con Le Bleus, el delantero francés no tuvo licencia y se sumó a las prácticas del PSG a los pocos días de la dura derrota. Es más, participó en la victoria contra el Racing de Estrasburgo y también fue titular en la derrota ante el Lens. Una vez que pasaron ese par de encuentros, el club le dio unos días de vacaciones a él y a su amigo el marroquí Achraf Hakimi, otro de los integrantes del equipo que llegó a instancias decisivas del máximo torneo de fútbol en el mundo.

De esta manera, ambos decidieron dejar Francia y partieron con destino a la ciudad de Nueva York. Rápidamente, al atacante y al lateral se los vio en un partido de la NBA. Allí fueron recibidos con honores por los Brooklyn Nets y, según la prensa especializada, con el número 7 del Paris Saint Germain sucedió algo similar con el público. “Kylian Mbappé acaba de recibir la ovación más grande que he escuchado en el Barclays Center para una personalidad ajena al baloncesto”, dijo el periodista de The Athletic Alex Schiffer.

El francés y el oriundo de Marruecos presenciaron el duelo entre los locales y los San Antonio Spurs que terminó con victoria para los Nets por 139-103. Una vez que concluyó el encuentro, el propio Kevin Durant se acercó a ambos jugadores y les regaló una camiseta suya. Luego de eso, Mbappé y Hakimi ingresaron al vestuario de los ganadores y saludaron uno por uno a cada integrante del conjunto de Brooklyn.

“Bravo, gran juego muchachos, fue genial verlo y buena suerte para el resto de la temporada”, fueron las palabras del delantero galo para con los jugadores.

Hay que recordar que Mbappé remarcó que es fanático de la mejor liga de básquet del mundo y, justamente aprovechando su popularidad creciente a nivel mundial, la NBA utiliza su figura para llegar al publico joven y que es aficionado de otros deportes como el fútbol.





Además de su presencia en uno de los estadios más modernos del deporte en los Estados Unidos, el francés y Hakimi también aprovecharon para recorrer uno de los lugares icónicos que tiene la Gran Manzana. A través de un video que se viralizó en las redes sociales, y que luego el propio Mbappé subió a su cuenta de Instagram, se lo puede ver a él y al marroquí camuflados en una paseo por Times Square.

Más allá de ocultarse para no ser reconocidos, por las bajas temperaturas que se registran en NY durante esta época del año, es necesario estar bien abrigados. Sobre todo en horas nocturnas. Así pues, ambos disfrutaron de un show callejero en donde un par de hombres bailan al ritmo del hip hop en plena calle del centro de la ciudad.

Frente a este escenario, y luego de que algunos fanáticos del PSG se quejen por los días libres que tiene Mbappé tras su regreso de la selección local, un periodista salió en defensa del máximo goleador de la última Copa del Mundo en Qatar.

“Tiene diez días de vacaciones, hace lo que quiere, ¿no? No se va entre dos partidos, no se va sin el acuerdo del club, se va diez días de vacaciones post Mundial”, analizó Daniel Riolo, comentarista de la cadena RMC en el programa After Foot.

“Son los diez días de vacaciones que tuvo que tomarse después del Mundial, que no tomó del todo porque volvió a jugar las dos reanudaciones muy importantes, sin tomar vacaciones para jugarlas muy rápido”, agregó. Hay que recordar que, como indicó el entrenador Galtier, el futbolista acordó volver a jugar esos dos encuentros post Mundial para luego tomarse una licencia.

Para concluir, agregó que Mbappé es dueño de hacer lo que quiere en su tiempo libre. “Ya sea que se vaya de noche en un jet privado o en un globo aerostático, para estar al día siguiente en Nueva York para ver un partido de baloncesto, haga lo que quiera, no volverá hasta dentro de diez días”, dijo Riolo, quien comparó la situación de Mbappé con los viajes de Neymar.

“Cuando Neymar se va, no es como parte de unas vacaciones aceptadas y validadas por el club. No me hablen de Neymar, que lo ha demostrado todo en términos de catastrofismo profesional al lado de Mbappé, que es un ejemplo”, concluyó.