Harry acusó a su hermano William y a Kate Middleton de inducirlo a usar un disfraz nazi en 2005

Las memorias del príncipe saldrán a la venta la próxima semana. Lanzó todo tipo de denuncias contra su hermano mayor y recordó una de las escenas más patéticas de su propia vida.

Por infobae.com

El príncipe Harry aseguró en su más reciente autobiografía Spare que fue víctima de agresión física y verbal por parte de su hermano William, tras una pelea relacionada con Meghan Markle. Pero sus acusaciones no se quedaron allí. También aprovechó para sacarse culpa y responsabilidad sobre un hecho que marcó su adolescencia y aún hoy lo persigue: el día que decidió disfrazarse de oficial nazi.

Harry decidió echar parte de la culpa por ese escándalo -que recorrió el mundo e indignó a la opinión pública no sólo del Reino Unido sino de Europa- sobre el príncipe William, y a su cuñada, Kate Middleton, de acuerdo al sitio Page Six.

En Spare, las memorias del joven Duque de Sussex que saldrá a la venta la semana próxima, se afirma que el Príncipe y la Princesa de Gales “aullaron de risa” cuando le vieron disfrazado para la fiesta de 2005 como un oficial nazi. Harry tenía 20 años cuando el diario The Sun publicó en portada una foto suya vestido de nazi con un brazalete rojo con una gran esvástica. El tema avergonzó a la familia real. Y lo sigue haciendo.

Una fotografía de archivo muestra una copia electrónica de la portada del periódico The Sun del 13 de enero de 2005 en la que aparece una fotografía del príncipe Harry de Gran Bretaña con un brazalete rojo y negro con la esvástica y una camisa del ejército con atuendos nazis en la fiesta de un amigo en un lugar no identificado a la que asistió el 8 de enero de 2005 (The Sun) Una fotografía de archivo muestra una copia electrónica de la portada del periódico The Sun del 13 de enero de 2005 en la que aparece una fotografía del príncipe Harry de Gran Bretaña con un brazalete rojo y negro con la esvástica y una camisa del ejército con atuendos nazis en la fiesta de un amigo en un lugar no identificado a la que asistió el 8 de enero de 2005 (The Sun)

El hecho ocurrió en 2005 y una gran foto cubrió la portada del diario inglés en aquella oportunidad. Harry había participado de una fiesta de disfraces de “Nativos y Colonias” y decidió colocarse el desafortunado uniforme.

En una parte del libro Harry describe la situación y el momento de la elección del repudiable traje, revelando que fue un cara o cruz entre dos trajes: un uniforme de piloto o un uniforme nazi.

“Llamé a Willy y Kate, les pregunté qué pensaban. Uniforme nazi, dijeron”, escribe Harry, añadiendo que cuando fue a casa y se lo probó. “Los dos aullaron. ¡Peor que el conjunto de leotardos (ndr: un traje de acróbata) de Willy! Mucho más ridículo. Lo cual, de nuevo, era la cuestión”, reveló Page Six.

¿Bullyinig real?

De acuerdo con el diario británico The Guardian, que obtuvo en exclusiva un fragmento del libro, el duque de Sussex denunció además que durante el año 2019 en su hogar de Londres y tras una discusión, el heredero a la corona calificó a Markle de “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.

El menor de los hijos de Carlos III aseguró que su hermano solo se hacía eco de lo que los diarios británicos escribían sobre Meghan para ese entonces, lo que derivó en una intensa disputa

“La confrontación se intensificó hasta que William me agarró por el cuello, arrancándome el collar y tirándome al suelo”, relató Harry en su libro.

Según lo narrado por Harry en sus memorias que saldrán a la venta la próxima semana, William había llegado hasta su residencia para aclarar toda la controversia y múltiples polémicas que rodeaban a los recién casados y tratar de calmar su enojo.

Esta autobiografía muestra el resentimiento de Harry por ser “el repuesto” o Spare, en inglés, y narra su infancia, su escolarización, su carrera como miembro de la realeza y en el ejército británico, su relación con sus padres y su hermano y su vida con Meghan a través del noviazgo, la boda y el matrimonio hasta su propia experiencia de paternidad.

La tensión aumentó cuando Harry aseguró que William actuaba como un heredero, y que “era incapaz de comprenderlo al no querer ser un repuesto”.

Según la copia a la que obtuvo acceso The Guardian, Harry confrontó a su hermano por la poca ayuda que recibía de este ante la lluvia de críticas que llegaban por su matrimonio con Meghan.

Esos comentarios, dice Harry, enfurecieron a su hermano, que fue maldiciendo hasta la cocina a tomar un vaso de agua.

“Dejó el agua, me insultó y se abalanzó sobre mi. Todo fue muy rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Caí sobre el recipiente de la comida del perro, que se rompió bajo mi espalda. Quedé aturdido, luego me levanté y le dije que se fuera de mi casa”.

Harry relató que William le instó a devolverle el golpe, citando peleas que habían tenido de niños, pero se negó a hacerlo. William se marchó y luego volvió “con cara de arrepentimiento y se disculpó”, indicó Harry.

“No hace falta que le cuentes esto a Meg”, amenazó William.

Harry en el libro también apunta contra su hermano William, una relación que se tensó desde que los Sussex Markle anunciaron que renunciarían a sus deberes reales.

Se dice que Harry recibió un anticipo de 20 millones de dólares por “Spare”, que fue escrito con JR Moehringer, un periodista ganador del premio Pulitzer que anteriormente escribió la biografía de la estrella del tenis estadounidense Andre Agassi..

Meghan ya lanzó su libro infantil “The Bench”.

El misterioso cuarto libro podría ser la autobiografía de Meghan.

Harry sigue perdiendo apoyo entre el público británico tras el lanzamiento de su serie documental de Netflix “Harry & Meghan”.

Una encuesta reciente realizada por YouGov en el Reino Unido en nombre de The Times encontró que casi la mitad de los encuestados creían que el duque de Sussex debería ser despojado de su título real.

Según la encuesta, 44 % cree que Harry ya no debería ser el duque de Sussex, mientras que 32 % piensa que debería conservar su título.