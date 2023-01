Alarmante estado de Britney Spears en un restaurante generó preocupación en redes (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Britney Spears y su esposo Sam Asghari fueron al al restaurante Joey en Woodland Hills, California, por la noche del viernes. Todo iba bien hasta que ante el acoso de la gente, la intérprete de “Toxic” sufrió un ataque de nervios y terminó a los gritos.

Por Infobae

De acuerdo con el medio TMZ, que obtuvo un video del extraño episodio, al llegar al establecimiento fueron identificados de inmediato por los comensales que empezaron a tomarles fotos y esto comenzó a irritar a la cantante que comenzó a hablar sin sentido.

Cuando reparó que varias personas estaban tomándole fotos con su celulares, Spears se tapó el rostro con el menú y comenzó a comportarse de manera extraña.

Según los testigos, la cantante estadounidense tuvo una actitud “maníaca” y comenzó a gritar incoherencias. “Decía cosas sin sentido, en otro idioma, palabras irreconocibles”, explicaron los presentes.

Al parecer, Asghari se molestó con el comportamiento tan errático de su esposa que salió enojado del restaurante, dejándola sola. Luego de unos minutos, Britney siguió sus pasos junto a su guardaespaldas, que luego volvió al restaurante para pagar la cuenta.

El sitio TMZ publicó en su web el video de ese momento y una fotografía de Britney Spears sentada sola. A los pocos minutos, abandonó el restaurante custodiada por un guardaespaldas.

Unas horas más tarde, Britney publicó un video en Instagram bailando y haciendo fuck you a la cámara.

A fines de septiembre de 2021, la cantante recuperó su libertad, luego de haber pasado 13 años bajo la tutela de su padre, a quien acusó de controlar su vida personal y su fortuna.

Por otro lado, la “Princesita del pop” está alejada de sus hijos, Sean Preston y Jaden James, que están al cuidado de su padre, Kevin Federline.

El año pasado, Jayden James Federline de 16 años habló por primera vez de la relación que mantiene actualmente con la cantante. En una entrevista, el adolescente enfatizó que no siente “odio” por su madre, pero admitió que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reparar su relación rota.

“Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Sólo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, reveló el menor de los hermanos.

Mirando a cámara, Jayden se dirigió directamente a su madre: “Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.

En otra parte de la entrevista, el hijo adolescente de Britney y Kevin dijo que mantienen una buena relación con su abuelo Jamie Spears, que fue acusado por la cantante de haber ejercido una tutela “abusiva” durante más de una década.

“Sean Preston y yo estamos muy unidos. Él siempre está pendiente de mí y yo cuido de él. Nos aseguramos de que ambos estemos mentalmente saludables”, expresó Jayden durante la entrevista.

Tras las declaraciones de su hijo menor, la estrella pop le envió un mensaje por Instagram en el que aseguraba, entre otras cosas, que siempre trató ser buena madre y que espera que algún día sus hijos comprendan lo ocurrido.

“Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo la tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión. Finalmente a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me han sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre”, compartió en las redes. “Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente”.

Y sobre el padre de sus hijos, Kevin Federline, Britney fue contundente: “Ayudé a tu padre que no tuvo trabajo durante 15 años”, aseguró. “Es horrible ver la hipocresía de su padre… Son mis hijos y siempre lo serán”.

