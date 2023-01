Trabajadores de la industria eléctrica alertan que transnacionales están desmantelando la Planta Centro en Carabobo

Trabajadores de la industria eléctrica en Carabobo exigieron al régimen de Nicolás Maduro mejores condiciones salariales y laborales, así como retomar la discusión de la contratación colectiva.

El presidente de la Federación Eléctrica de Venezuela, Ángel Navas, pidió que el sueldo sea acorde a la canasta alimentaria, debido a que el último aumento salarial quedó pulverizado por la inflación. Además, demandó dotación de equipos para que puedan ejercer su labor de manera segura.

“Trabajamos en una empresa delicada, que tiene que tener condiciones de seguridad, pero que no existen. No hay herramientas, no hay uniformes, no hay garantías para preservar la vida de los trabajadores operativos“, aseguró.

Por su parte, el secretario de organización del Sindicato Profesional de Electricistas y Conexos de Carabobo (Siprecec), Ernesto González, detalló que de seis unidades generadoras en Planta Centro, solo funciona una.

“Tenemos información de que han llegado transnacionales que están desmantelando las unidades 1,2,3 y 4 de Planta Centro y están metiendo contratistas para supuestamente hacerle mantenimiento a esa planta y resulta que no es mantenimiento, sino que la están desmantelando como chatarra”, denunció.

Los representantes sindicales pidieron que se realice una auditoría en Corpoelec que permita determinar las “irregularidades” en el manejo de la empresa.

Aura Newton, en representación de los jubilados de Corpoelec en Carabobo, expresó sentirse indignada por el salario que recibe y el incumplimiento de beneficios.

“Nosotros los jubilados, que dimos todo por Venezuela, todo por nuestra empresa, ahora estamos desplazados como que si fuéramos un trapo viejo. No somos nada, no tenemos nada, no tenemos para la alimentación con este sueldo mísero, no tenemos servicio médico, no tenemos atención al jubilado, estamos en la calle”, dijo.

Los trabajadores de la industria eléctrica también exigieron el cese de amenazas y respeto a la libertad sindical.