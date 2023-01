Critican a Cazzu por “explotar” contra el público argentino

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La rapera Cazzu, quien es conocida por ser la pareja del cantante Christian Nodal fue acribillada en redes sociales, luego de viralizarse un video de ella mientras soltaba “sapos y culebras” contra el público que comenzó abuchearla durante su presentación especial en el Festival Bum Bum, en Argentina.

Por Revista Ronda

“Me paro orgullosa acá y al que no le guste que se vaya. Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante, Córdoba”, expresó la intérprete de Mucha Data.

A través de la plataforma de Instagram, la “sustituta” de Belinda recibió “más palo que una gata ladrona”, ya que varios internautas aseguran que es una mujer vulgar e inmadura, características que al parecer mostró durante el evento de música.

“Tenia que ser vulgar”, “Que se puede esperar de esa mujer tan vulgar”, “Claramente vulgar y corriente”, “Que pena con Nodal, su inmadurez no es capaz de mantener la fama con una buena conducta”, “Naca y vulgar, ni en su país la quieren”, “Ridícula”, fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios de la red social de la camarita.

Cabe mencionar, que la reacción “agresiva” del público argentino habría comenzado debido a que la gente esperaba al compositor La Mona Jiménez y se enojaron cuando vieron salir a Cazzu.