Fallece el cocreador de “Plaza Sésamo” Lloyd Morrisett

Lloyd Morrisett, cocreador de “Plaza Sésamo”, una famosa serie infantil con material educativo y personajes adorables, falleció a la edad de 93 años, anunció Sesame Workshop este martes sin dar más detalles.

rt.com

“Sesame Workshop lamenta el fallecimiento del estimado y amado cofundador Lloyd N. Morrisett, doctor, quien falleció a la edad de 93 años”, publicó en Twitter la organización este jueves.

Sesame Workshop mourns the passing of our esteemed and beloved co-founder Lloyd N. Morrisett, PhD, who died at the age of 93. pic.twitter.com/I9cSez95Px

— Sesame Workshop (@SesameWorkshop) January 23, 2023