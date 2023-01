¿Abusos en la Cienciología?: la acusación que enfrenta una de las estrellas de la serie “That ‘70s Show”

Posteado en: Internacionales, Titulares

El reboot de “That ‘70s Show”, la serie de culto que ahora recrea los gloriosos 90 –la década en la que fue creada y emitida por primera vez en el canal Fox, en agosto de 1998– con regresos estelares de sus personajes originales, fue muy bienvenido por sus fans la semana pasada en Netflix. La historia de un grupo de adolescentes del pueblo imaginario de Point Place, Wisconsin, que se reúne en el garage de Kitty (Debra Jo Rupp) y Red Forman (Kurtwood Smith) ahora gira alrededor de su nieta Leia (Callie Haverda), la hija de Eric (Topher Grace) y Donna Pinciotti (Laura Prepon), y ya llegó a los primeros puestos entre las más vistas de la plataforma.

Además de las apariciones de Grace y Prepon, en cada capítulo hay divertidos cameos de Ashton Kutcher y Mila Kunis (hoy pareja en la vida real) en los personajes de Michael Kelso y Jackie Burkhart, así como de Wilder Valderrama (Fez), de Don Stark, como Bob Pinciotti y hasta de Tommy Chong como Leo. Pero, con el correr de los episodios, el público descubre que uno de los protagonistas del reparto de “That ‘70s Show” brilla por su ausencia en el reboot, donde ni siquiera se menciona la suerte del irónico y taciturno Steven Hyde (Danny Masterson), uno de los líderes de la banda en la serie que se despidió del aire tras ocho temporadas en mayo de 2006.

Los seguidores de The Ranch, la serie que Masterson coprotagonizaba con Kutcher, recuerdan su intempestiva salida de la comedia de Netflix, por la misma razón por la que fue ignorado en el casting de“That ‘90s Show”: en 2017 se conoció que tres mujeres lo habían denunciado ante la policía de Los Ángeles por violarlas en diferentes oportunidades en su casa de Hollywood Hill. Todos los hechos alegados habían ocurrido en su casa de Hollywood Hills y a principios de la década de 2000, cuando el éxito de Fox que lo hizo famoso aún estaba en pantalla. Las tres víctimas habían pertenecido a la Cienciología, el controvertido culto que también practican actores como Tom Cruise y Elisabeth Moss y del que también era miembro Masterson.

En medio del escándalo que derivó entonces en la decisión de la plataforma de rescindir su contrato, el actor que aún mantiene una gran amistad con Kutcher, dijo sentirse “obviamente muy decepcionado” y rechazó las acusaciones en su contra. “La policía investigó las denuncias hace más de 15 años y determinó que no tenían mérito –se defendió en un comunicado a los medios–. Nunca he sido acusado de un delito y mucho menos condenado por uno. En este país a uno se le presume inocente hasta que se prueba su culpabilidad. Sin embargo, en el clima actual, parece que a uno se le presume culpable en el momento en que se le acusa”.

Apuntaba a la ola de denuncias por abusos sexuales en Hollywood con el surgimiento del movimiento #MeToo y la detención del predador de Miramax, Harvey Weinstein. No estaba lejos de correr su suerte: en junio de 2020 Daniel Peter Masterson –tal su nombre completo– fue acusado formalmente por “usar la fuerza para violar a tres mujeres en diferentes oportunidades entre 2001 y 2003?. Concretamente, se encontró que había elementos suficientes para iniciarle una causa por violar a una mujer de 23 años entre enero y diciembre de 2001, a una mujer de 28 años en abril de 2003 y a otra de 23 años entre octubre y diciembre de 2003. Otras dos mujeres que no habían sido parte de la Cienciología denunciaron ataques de las mismas características y ocurridos en la misma época.

Masterson, que negó todos los cargos, fue detenido y liberado tras pagar una fianza de US$3.3 millones. Por entonces, su abogado dijo que Masterson y su esposa estaban totalmente conmocionados: “Estas acusaciones de hace casi 20 años de repente resultan en la presentación de cargos, pero ellos y su familia se sienten cómodos sabiendo que, en última instancia, la verdad saldrá a la luz. Las personas que conocen al Sr. Masterson conocen su carácter y saben que las acusaciones son falsas”

En noviembre pasado, el juicio por las violaciones en Los Ángeles fue declarado nulo porque el jurado no logró llegar a un acuerdo sobre la naturaleza de los hechos. En marzo, el actor se enfrentará a un segundo juicio.

Fue el periodista Tony Ortega, conocido por sus investigaciones sobre la Cienciología, quien reveló en su blog el detalle de las acusaciones contra Masterson, de 43 años. Según Ortega, una primera víctima había acudido a la actriz de King Of Queens Leah Remini. Remini es una de las voces más críticas del culto y la creadora de la serie de A&E Scientology and the Aftermath, que busca desenmascarar los secretos más oscuros de la Iglesia de Ron Hubbard, y alentó a la mujer a reportar la violación en la policiía.

Como Masterson, Remini es una nacida y criada bajo los preceptos de la dianética de Hubbard, a quien se recuerda por haber dicho que “para conseguir el primer millón de dólares había que crear una religión”. La actriz ha dedicado la última década a mostrar las prácticas abusivas –tanto físicas y psicológicas, como sexuales–, homofóbicas y misóginas, y como muchos ex devotos disidentes, habla de trabajos forzosos, torturas, aislamiento total de quienes se alejan del culto, y hasta de mujeres obligadas a abortar o separadas de sus hijos al nacer.

“Me reuní con la policía de Los Ángeles y con la detective a cargo de la investigación y le dije que las víctimas merecían ser escuchadas –le dijo Remini aI periodista–. Le rogué que haga lo correcto por estas chicas y que el mundo la está mirando”. Pero esa investigación era compleja y generó reacciones encontradas: la primera víctima en denunciar a Masterson había sido su novia por seis años y aseguraba que el ataque había sido cometido a mitad de la relación y mientras ella estaba inconsciente, y que luego de eso había seguido normalmente su relación con el actor.

También decía que, en su momento, había recurrido a las autoridades de la Cienciología, que le advirtieron que no fuera la policía o sería severamente castigada. Y tenía razones para temer. Por ejemplo, uno de los mecanismos más esenciales dentro del culto son las auditorías que se practican con e-meter, una especie de detector de mentiras con dos manijas plateadas, mientras un auditor a cargo toma nota de todo. Desde niños, los fieles son sometidos durante horas a este procedimiento pago, que va subiendo de precio conforme se avanza en la organización y cuyo fin es llegar al nivel Clear o limpio, y convertirse en un OT (Operating Thetan): un espíritu puro y libre de memorias negativas pasadas que pueda crear “un puente hacia la libertad total”, tal como lo diseñó Hubbard.

Alcanzar el grado máximo de OT VIII toma más de veinte años y un mínimo de medio millón de dólares. Nadie lo logra sin revelar sus más profundos secretos, lo que habilita una forma de chantaje. Ese sería el caso Travolta quien, según el multipremiado documental de Going Clear: Scientology and the Prison of Belief (2015), fue rehén por años de la iglesia por el miedo a que salieran a la luz detalles sobre su vida privada.

De las cinco acusaciones, sólo tres pudieron ser elevadas en el juicio que se inició en octubre pasado y concluyó con la nulidad después de un mes. Aunque el equipo de Masterson presentó un pedido para que la causa fuera desestimada, el juez lo rechazó y convocó a una nueva instancia judicial para el 29 de marzo próximo. Se adelanta que la querella está preparada para presentar más testigos.

En un extenso posteo en sus redes, Remini declaró en diciembre pasado que tanto la Iglesia como su líder actual, David Miscavige –que también están imputados en la causa como partícipes necesarios–, obstruyeron la Justicia para conspirar a favor de Masterson, además de amedrentar a las víctimas de varias maneras. Las mujeres dicen que no sólo las amenazan con revelar sus intimidades, sino que sus dispositivos electrónicos fueron hackeados, fueron seguidas y vigiladas y hasta les revisaron la basura. Una de ellas está convencida de que Miscavige estuvo detrás de la misteriosa muerte de su perrito.

Cuándo le preguntan por qué las víctimas, cuyos nombres nunca se expusieron, tardaron tanto en denunciara Masterson, Remini recuerda: “Cuando sos cientólogo, se te prohíbe estrictamente reportar a las autoridades públicas los crímenes que otros miembros de la Iglesia hayan cometido contra vos. Se te ordena hacerlo sólo internamente. La Cienciología destruirá tu vida si te atrevés a hablar con la policía o el FBI. La Iglesia era responsable de reportar estos crímenes, pero no sólo no lo hizo, sino que los encubrió”. No es distinto de lo que ocurre en otros cultos.

Mientras no haya un veredicto –cuya eventual condena podría costarle hasta 45 años de cárcel–, sus compañeros de “That ‘70s Show” también evitan mencionarlo fuera de la ficción. El grupo se mantuvo cercano desde que el show terminó, de ahí que Masterson fuera socio de Kutcher en la producción de The Ranch. El ex marido de Demi Moore, que antes solía repetir que lo consideraba su mejor amigo, dejó de interactuar con él en sus redes, si bien siempre se negó a hacer declaraciones sobre su posible culpabilidad. Muchos lo acusan de tibio o, peor, de cómplice. Tampoco su mujer actual, Mila Kunis ha dicho nunca una palabra al respecto. Laura Prepon se limitó a anunciar en 2021 que había dejado la Cienciología, a la que llegó de la mano de Masterson. Ortega especula con que se habría alejado del culto luego de las denuncias para evitar que los coletazos del caso mancharan su imagen. El ex Hyde saludó cariñosamente en redes a Valderrama por su cumpleaños y lo llamó “mi hermanito”, pero el actor que vuelve a ser Fez en el reboot de la serie apenas si le dio un like al comentario.

Hasta ahora sólo dos de las estrellas del cast original hablaron del asunto, aunque de manera muy elíptica. “Dudo al decir que nunca vi ninguno de estos comportamientos en él, porque suena como si lo defendiera. Pero la verdad es que nunca vi nada. Tal vez porque yo siempre fui el más aburrido del grupo”, dijo Grace al Hollywood Reporter en 2018. Su suegro en la ficción, Starck, fue el único que se animó a nombrarlo en voz alta ante los medios, a propósito de la reunión del elenco original. Con el mismo carácter espontáneo de su Bob Pinciotti, hace unas semanas deslizó relajado ante Entertainment Weekly: “Creo que fui el último en volver. Y todos volvimos, salvo Danny, por las circunstancias que conocemos”.

Esa mención brevísima lo rescató por un segundo de la cancelación que vive hace ya cinco años y que va mucho más allá de su ausencia en la secuela de la serie: igual que Hyde ni siquiera tuvo un final en el guión de “That ‘90s Show”, Masterson parece haber sido borrado de la vida pública y de los flashes. Al menos hasta que otra secuela, la del juicio por las tres violaciones que volverá a tramitarse en un tribunal de Los Ángeles, defina su futuro y limpie o entierre su nombre definitivamente.