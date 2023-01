VIDEO: Anne Hathaway hipnotizó y fascinó a TODOS con sus pasos de baile en fiesta privada

Click to share on Google News (Opens in new window)

Con tan sólo unos cuantos segundos de baile, la actriz Anne Hathaway logró hipnotizar y fascinar a sus fans y usuarios de las redes sociales, quienes viralizaron el video donde aparece en una fiesta privada de la Fashion Week de 2023 en París, Francia. El video que se volvió tendencia tiene una duración de apenas cuatro segundos, pero también encontramos una versión del video más larga.

Por: Quinto Poder

La actriz es famosa por sus roles en diversos filmes exitosos, entre ellos The Dark Knight Rises (2012) donde, junto con los actores Christian Bale y Tom Hardy, interpreta a la ladrona profesional, estafadora y femme fatale Selina Kyle, mejor conocida como Gatúbela. También como Mia Thermopolis, protagonista de El Diario de la Princesa (2001) y su secuela (2004), así como Fantine en el musical Les Misérables (2012), papel que le hizo ganar un Oscar y un Globo de Oro.

En esta ocasión la actriz de 40 años volvió a los reflectores por el video en el que aparece bailando y cantando, con un vestido dorado iluminado por una luz roja, la canción Lady Marmalade, originalmente interpretada por las cantantes Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya y P!nk, parte del soundtrack de la película Moulin Rouge (2001). A pesar de que la fiesta se ve atestada de personas, la también actriz de teatro luce arrobada disfrutando ella sola.

Having the best time of her life. As she shoulddd pic.twitter.com/MPqkSe5d7f

— R A F A E L ? (@cowboylikeraf) January 26, 2023