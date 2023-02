Piqué, acusado de amenazar a un periodista que dice saber algo muy grave sobre Clara Chía

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jordi Martin es uno de los paparazzis que ha seguido de cerca la relación de Shakira y Gerard Piqué aún mucho antes de anunciar su separación; además, es quien ha revelado impactantes detalles, como la infidelidad del exfutbolista. Es precisamente por ello que ha sido intimidad por él y sigue de cerca sus pasos en redes sociales, un acoso por el que no está dispuesto a callar más lo que en realidad sucede con Clara Chía.

Por Heraldo de México

Los problemas parecen no tener fin para el exjugador de FC Barcelona y la estudiante de 23 años, pues además de las fuertes críticas que han recibido en redes sociales tras la canción “Music Session #53” que lanzó Shakira en colaboración con el productor argentino Bizarrap, la actitud de Piqué con un periodista podría haberlo metido otro conflicto debido a información que revelaría y por la que intentó silenciarlo.

Martin compartió algunas imágenes con las que exhibe que Gerard Piqué sigue de cerca sus pasos en redes sociales y señaló que le ha enviado mensajes que tendrían la intención de intimidarlo, como el más reciente en el que lo señaló que de ser “adicto a las drogas”. Fue el constante acoso del ex de la cantante colombiana lo que llevó al periodista a romper el silencio.

“Él tiene una obsesión conmigo, siempre me mira las historias de Instagram. Mi mejor amigo me vigila. Creo que se ha excedido, es un tema complicado. Cuando murió mi papá tuve un bache, salí mucho y la pasé mal. Es una enfermedad, cuando no te das cuenta estás metido en un charco importante. No esperaba este ataque, demuestra cómo es Gerard, él es un ejemplo para muchos niños y no debería tomarse este tema tan a la ligera”, dijo en entrevista para el programa “Intrusos”.

¿Polémica verdad de Clara Chía?

En días pasados medios españoles dieron a conocer que Clara Chía Marti fue hospitalizada de emergencia por un ataque de ansiedad, aunque en aquel momento indicaron que el motivo eran los ataques que recibió por la canción de Shakira en su contra Jordi Martin niega que sea culpa de la barranquillera.

“Tengo un tema que me están pidiendo que lo silencie, pero con el daño que le hizo a mi madre lo voy a contar. Clara Chía está sufriendo por un tema. La última persona en el mundo que querían que se enterase, soy yo. Ya van a ver. Cuando lo saque en mi programa”, advirtió el periodista.

