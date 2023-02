Musk aseguró que logró salvar Twitter de la quiebra tras varios meses “extremadamente difíciles”

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los últimos 3 meses fueron “extremadamente difíciles” para Twitter, afirmó el domingo pasado Elon Musk, director general de la red social.

Por RT

El empresario subrayó que logró salvar Twitter de la quiebra, manejando al mismo tiempo otras empresas, Tesla y SpaceX. “No le desearía ese dolor a nadie”, añadió.

“Twitter todavía tiene desafíos, pero ahora está en una tendencia a punto del equilibrio si seguimos así. ¡El apoyo público es muy apreciado!”, concluyó.

Last 3 months were extremely tough, as had to save Twitter from bankruptcy, while fulfilling essential Tesla & SpaceX duties. Wouldn’t wish that pain on anyone.

Twitter still has challenges, but is now trending to breakeven if we keep at it. Public support is much appreciated!

— Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023