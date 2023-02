Conmovedor: El abrazo entre un gato y un perro luego de ser rescatado tras terremoto en Siria (Fotos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

En redes sociales han circulado múltiples videos de perros y gatos rescatados de los escombros, después del devastador sismo que acabó con la vida de más de 12 mil personas.

La conmovedora imagen se ha viralizado en las redes sociales donde una gato abraza a su amigo canino luego de ser rescatado de los escombros por el terremoto en Siria.

El gato parece estar consolando al perro traumado que se mantiene paralizado e inerte.

A photo of the earthquake in Turkey and a cat that took refuge in a dog out of fear??#Syria #Turkey #earthquake pic.twitter.com/nDlCNPNtXC

— Marcia(Marziyeh) (@Emaa19981) February 8, 2023