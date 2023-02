Por qué nadie notó el embarazo de Rihanna en la conferencia de prensa y los Globos de Oro 2023

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Durante su impactante actuación en el Halftime Show del Super Bowl la cantante anunció que está en espera de su segundo hijo a lado del rapero A$AP Rocky.

Por infobae.com

Aunque Rihanna se ha limitado por completo a hablar de su vida personal y el tan comentado segundo embarazo que anunció durante su impactante presentación del medio tiempo del Super Bowl 2023, medios especializados en música han pronosticado que ya se encontraría iniciando su segundo trimestre, algo por el que nadie entiende cómo pudo ocultarlo pese a que tuvo más de una aparición pública.

Debido a su importante participación en el soundtrack de la taquillera película del Universo Cinematográfico de Marvel Black Panther: Wakanda Forever –Lift Me Up– la cantante ha sido contemplada para la temporada de premios anuales teniendo su primera participación masiva en los Globos de Oro 2023, donde no se llevó el galardón, pero sus fans pudieron disfrutar de su presencia luego de años en el retiro.

Para ese momento nadie se percató del embarazo que comparte con el rapero A$AP Rocky, quien es su pareja desde hace un par de años y con quien tuvieron su primogénito en mayo del 2022. Algo difícil de creer pues para el Halftime Show del Super Bowl 2023 ya tendría al menos más de 4 meses de gestación como han opinado los expertos.

Rihanna utilizó colores obscuros con accesorios en el abdonmen y poses en donde sus manos ocultaban su vientre Chelsea Lauren for the HFPA/© HFPA/Handout via REUTERS

Durante dicha gala que fue una de sus primeras grandes apariciones en público de la intérprete de éxitos como Diamonds, Love the Way You Lie y Umbrella llegó al evento del brazo del rapero A$AP Rocky, con quien comparte un hijo, y lució un voluminoso vestido negro con un recogido arquitectónico y un collar gargantilla de diamantes.

Es importante resaltar que a pesar de la silueta del vestido de Schiaparelli sirvió de punto de partida para un peinado con inspiración en la cinta que iba representando, como lo externó su peluquero de toda la vida, Yusef Williams, el tono elegido fue negro, uno que según los expertos en cromática de la moda y semiótica de la misma, es uno de los colores que mayor ilusión óptica dan. Sin olvidar lo voluminoso de la parte inferior.

La cantante en todo momento cuido el acercamiento de la prensa y las fotos y videos que le eran tomados Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

Para su esperada conferencia de prensa, previo a que la cantante se sumara a la exclusiva lista de artistas femeninas que han encabezado uno de los espectáculos masivos más importantes del mundo, el Halftime Show del Super Bowl, RiRi volvió a optar por prendas voluminosas y un cuidado excesivo de las poses, otro de los elementos claves que pueden ser observados en cada una de las fotografías que existen del pasado 9 de febrero, a solo 3 días de la impactante presentación .

Ni con la presencia de los fotógrafos más destacados de la farándula hollywoodense, alguien logró percatarse del evidente embarazo del cual más de 118.7 millones de televidentes americanos (vía los primeros reportes de audiencia) pudieron comparar a unos cuantos segundos de haber iniciado su medio tiempo.

Rihanna en todo momento mantuvo sus brazos en su abdomen (Foto AP/Mike Stewart)

El mexicano experto en moda, Rubén Kuri ya dio unos primeros detalles del atuendo seleccionado con el cuál le compartió al mundo una de las noticias mejor guarradas en la historia de la industria del entretenimiento:

“Rihanna nos revela que está embarazada de su segundo hijo en el #HalftimeShow y eligió un abrigo custom made de Alaïa, jumpsuit de Loewe y tenis Maison Margiela X Salomon Sport. Elevó todo el deportivo look con importantes joyas de Messika”, tuiteó.

Rihanna durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 de la NFL (Foto AP/Ross D. Franklin)

Pese a que algunos internautas han externado comentarios en contra de su decisión por presentarse a un show de alto rendimiento sabiendo que estaba embarazada, Rihanna ha dejado en claro que se debe al el importante paso en contra de la discriminación racial en la NFL que han tenido, luego de que lo denegara en 2019.