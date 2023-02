La carta de desamor de una niña de siete años con amenaza incluida: “Ya vendrás llorando”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Se llama Valeria, tenía 7 años cuando escribió la carta y desde hace dos años se hace viral cada San Valentín por una nota de desamor que le envió a un chico que «no le hace caso». Su primo publicó en Twitter el escrito en 2021 sacándola del anonimato y ya es un clásico para el día de los enamorados.

Por abc.es

«Hola Miguel. Espero que estés muy bien sin mi. Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y yo no te haré caso. Una princesa no pierde la corona por un plebeyo. PD: Me perdiste», reza la carta. Además, la misiva termina con una amenaza: «No se la enseñes a nadie o te enteras».

mi prima de 7 años le ha escrito esta joya por San Valentín al chico que no le hace caso pic.twitter.com/U9kID86x8F — ???? (@ManuDiebe) February 13, 2021

La publicación original acumula 23,7 mil retweets, 9.210 tweets citados y 191,8 mil me gusta. Este año se ha viralizado gracias a la cuenta @ceciarmy que la ha publicado este lunes 13 de febrero de 2023 y ya tiene 2 millones de visualizaciones, más de 40 mil me gusta.

En las reacciones muchos señalan que la niña es la «nueva Shakira» y celebran su empoderamiento: «Una niña de 7 años sabe valorarse más que algunas de mis amigas», ha ironizado una tuitera.