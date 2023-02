Modelo e influencer, Elizabeth Loaiza contó que famoso político y empresario colombiano le hizo una propuesta sexual

Click to share on Google News (Opens in new window)

Después de haber revelado todo en un programa de chismes, la modelo se mostró enojada por la publicación que hicieron sobre ella.

Por infobae.com

Una fuerte polémica desató Elizabeth Loaiza en horas recientes, tras conocerse una parte de la entrevista que brindó al programa de entretenimiento Lo sé todo, por medio de la cual confesó que un famoso político y empresario colombiano le propuso tener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Elizabeth Loaiza también contó que el hombre se molestó bastante cuando ella le dijo que no era una trabajadora sexual y por eso no podía aceptar su inesperada propuesta.

Además, aprovechó la ocasión para hacer reflexión sobre la dignidad y cómo una mujer no necesita vender su cuerpo para conseguir todo lo que desea.

“Esta persona me decía: ‘¿Tú crees que la tienes de oro o qué? ¿Por qué no aceptas? (…) Si uno acepta está atentando contra su propia dignidad, por lo menos así pienso yo. Si hubiera aceptado, al otro día me habría levantado sintiéndome mal conmigo misma; mientras que para quien paga no importa nada, es para él es como arrancarle un pelo a un gato (…) Yo siempre me he movido en todo y ese mundo, en donde un tipo te ofrece dinero, nunca me ha llamado la atención porque la plata me la puedo conseguir yo, eso me lo enseñó mi mamá desde pequeña y creo que eso se le debe enseñar a las nuevas generaciones”, concluyó la vallecaucana sobre este episodio.